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Bozüyük'te seyir halindeki kamyon lastik patlamasıyla alevlendi

Bozüyük-İnegöl kara yolu Kızılcapınar mevkiinde dün gece sol arka lastiği patlayan kamyon alev aldı; itfaiye yangını söndürdü, yaralanan olmadı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bozüyük'te seyir halindeki kamyon lastik patlamasıyla alevlendi

Bozüyük-İnegöl kara yolunda kamyon yangını

Bozüyük’ün Kızılcapınar mevkiinde dün gece seyir halindeki bir kamyonun alev aldığı bildirildi. Olayda sürücünün ismi İ.G. olarak kaydedildi.

yangının oluş biçimi:

Edinilen bilgiye göre, kamyonun sol arka lastiği seyir halindeyken patladı. Lastikteki patlama ve oluşan sürtünme sonucu alevlenen yangın, tekerlek çevresinde yaklaşık 3 metrekarelik bir alanı etkiledi.

müdahale ve hasar:

İhbar üzerine olay yerine gelen Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, yetkililer yaralanan olmadığını bildirdi.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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