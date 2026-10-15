Bozüyük'te seyir halindeki kamyon lastik patlamasıyla alevlendi

Bozüyük-İnegöl kara yolunda kamyon yangını

Bozüyük’ün Kızılcapınar mevkiinde dün gece seyir halindeki bir kamyonun alev aldığı bildirildi. Olayda sürücünün ismi İ.G. olarak kaydedildi.

yangının oluş biçimi:

Edinilen bilgiye göre, kamyonun sol arka lastiği seyir halindeyken patladı. Lastikteki patlama ve oluşan sürtünme sonucu alevlenen yangın, tekerlek çevresinde yaklaşık 3 metrekarelik bir alanı etkiledi.

müdahale ve hasar:

İhbar üzerine olay yerine gelen Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, yetkililer yaralanan olmadığını bildirdi.

BİLECİK’TE SEYİR HALİNDEKİ KAMYON ALEV ALDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN BOZÜYÜK BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.