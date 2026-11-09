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Kırmızı ışıkta durmayan çekici zincirleme kaza yaptı, sürücü sıkıştı

Orhangazi'de araç yüklü çekicinin kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ve hafif ticari araca çarpıp evin duvarına girmesi sonucu sürücü sıkıştı itfaiye kurtardı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 20:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırmızı ışıkta durmayan çekici zincirleme kaza yaptı, sürücü sıkıştı

Kaza orhangazi'de meydana geldi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde saat 18.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu İznik Kavşağı'nda araç yüklü çekicinin karıştığı kaza paniğe yol açtı. Olayda çekici sürücüsü Turan N. (56) ve plakası 34 UPL 43 olan çekici dikkat çekti.

kaza anı ve hasar:

Edinilen bilgiye göre, Yalova istikametinden Bursa yönüne seyir halinde olan ve üzerinde araç bulunan çekici, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı. Ardından hafif ticari araca da çarpan çekici, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası çekici sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

müdahale ve trafik düzenlemesi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürücü çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araçlarda bulunan iki kişi hafif sıyrıklarla atlatırken, Yalova-Bursa kara yolunun Orhangazi geçişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA’DA ÇEKİCİ DEHŞETİ : KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI

BURSA’DA ÇEKİCİ DEHŞETİ : KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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