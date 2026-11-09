Çayeli'de takla atan kamyonetin çarptığı öğrenci yaşamını yitirdi

Çayeli'de öğle saatlerinde trafik kazası: bir kişi yaşamını yitirdi

Rize’nin Çayeli ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet metrelerce savrularak takla attı ve yol kenarında yürüyen yayalara ile park halindeki bir tıra çarptı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kazada ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kaza anı ve görüntüler:

Çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonetin kontrolden çıktığı, önce yolun karşısına geçtiği ardından diğer tarafa savrularak takla attığı anlar yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ramazan Akın Bebek (23)'in yolda yürüdüğü son anlar da görülüyor.

Yaralılar ve sağlık durumu:

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kazada çarpılan yayalardan Ramazan Akın Bebek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer yaya D.Ü. ile sürücü T.T., olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, D.Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik kısa süreli aksadı; ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve olayın seyri hakkında çalışma yürütüyor.

İnceleme sürüyor:

Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı yürüten ekipler, kaza nedenini kesin olarak belirlemek için görüntüleri ve delilleri değerlendiriyor. Yetkililer, kazayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

ÖTE YANDAN, KAZA ANI ÇEVREDEKİ BİR İŞLETMENİN GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.