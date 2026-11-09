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Gabar'dan gelen 135 milyon varillik keşif enerji gündemini hareketlendirdi

Erdoğan, kabine toplantısı sonrası Gabar dağlarında 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli bulunduğunu açıkladı; gelişme enerji gündemini canlandırdı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 20:14

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EDİTÖR: Caner Şahin

Gabar'dan gelen 135 milyon varillik keşif enerji gündemini hareketlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada Gabar dağlarından gelen haberlerin sevindirici olduğunu belirtti. Erdoğan, bölgede 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli tespit edildiğini açıkladı. Açıklama, resmi değerlendirme ve çalışmaların önünü açacak bir gelişme olarak sunuldu.

bulgunun önemi ve vurgular:

Açıklamada öne çıkan unsur, keşfin miktar olarak ifade edilmesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, keşfin sadece yerinde potansiyel olarak rapor edildiğini işaret ediyor; bu tür bir tespitin ticari üretime dönüşmesi için ek inceleme, saha çalışmaları ve değerlendirmeler gerekiyor. Kamuoyuna yapılan bilgilendirme, konunun hem enerji politikaları hem de bölgesel ekonomik beklentiler açısından takip edileceğini gösteriyor.

siyasi ve kamuoyundaki yansımalar:

Erdoğan'ın açıklaması, kısa vadede enerji gündeminde hareketlilik yarattı. Açıklamanın ardından yetkili kurumların yapacağı açıklamalar, yapılacak sondaj ve değerlendirme süreçleri kamuoyunun ve uzmanların ilgi odağı olacak. Gelişme, yerli enerji kaynaklarının araştırılması tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Gabar&#039;ın dağlarından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.135 milyon...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gabar'ın dağlarından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli bulundu"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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