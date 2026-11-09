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Rize'de takla atan kamyonet: bir üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

Rize'nin Çayeli ilçesinde kamyonetin kontrolden çıkarak yayalara ve park halindeki tıra çarpması sonucu 1 öğrenci öldü, 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 19:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Rize'de takla atan kamyonet: bir üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

Kaza anı ve müdahale:

Rize’nin Çayeli ilçesinde, öğle saatlerinde Çayeli-Madenli kara yolunda meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet metrelerce sürüklenip takla attı. Araç taklalar atarak önce yol kenarında yürüyen yayalara, ardından park halindeki bir tıra çarparak durabildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralananlar:

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, çarpmanın hedefi olan yayalardan Ramazan Akın Bebek (23)'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Bebek’in Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi olduğu bildirildi. Kazada ayrıca diğer yaya D.Ü. ile sürücü T.T. yaralandı; her iki yaralı da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, D.Ü.’nün hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

Soruşturma ve güvenlik değerlendirmesi:

Olay yerinde inceleme başlatıldı ve trafik ekipleri kaza ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, kazanın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiğini belirtirken, olayla ilgili detaylı araştırmanın tamamlanmasının ardından açıklama yapılacağı bildirildi.

Kamu güvenliği ve sürücü davranışları açısından benzer olayların önüne geçilmesi için bölgedeki trafik denetimlerinin önemine dikkat çekiliyor. Soruşturmanın sonuçlanmasıyla kazanın kesin nedeni ve varsa ihmaller netlik kazanacak.

RİZE&#039;NİN ÇAYELİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN KAMYONETİN YAYALARA VE PARK HALİNDEKİ TIRA...

RİZE'NİN ÇAYELİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN KAMYONETİN YAYALARA VE PARK HALİNDEKİ TIRA ÇARPMASI SONUCU 1 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ, 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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