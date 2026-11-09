Boyabat'ta yükselen dumanlar itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Boyabat'ta ahşap evde yangın

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Camikebir Mahallesi Erenlik mevkiinde bulunan iki katlı bir ahşap evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin fark ettiği dumanlar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Müdahale ve olay yeri:

İhbarın ulaşmasının ardından bölgeye kısa sürede sevk edilen Boyabat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramasını önlemek amacıyla yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hasar ve inceleme:

Yangında iki katlı ahşap ev hasar görürken, çevredeki yapıların korunması sağlandı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldığı bildirildi.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE AHŞAP BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.