Dolar 50,1757 +0,08%
Euro 56,2751 +0,71%
Bist 11.712,67 +2,00%
Altın Gram 6.632,77 +0,90%
EUR/USD 1,1207 +0,57%
Brent Petrol 93,48 -4,92%
--°

Boyabat'ta yükselen dumanlar itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Boyabat Camikebir Mahallesi Erenlik mevkiinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, sakinlerin ihbarı ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 19:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Boyabat'ta yükselen dumanlar itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Boyabat'ta ahşap evde yangın

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Camikebir Mahallesi Erenlik mevkiinde bulunan iki katlı bir ahşap evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin fark ettiği dumanlar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Müdahale ve olay yeri:

İhbarın ulaşmasının ardından bölgeye kısa sürede sevk edilen Boyabat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramasını önlemek amacıyla yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hasar ve inceleme:

Yangında iki katlı ahşap ev hasar görürken, çevredeki yapıların korunması sağlandı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldığı bildirildi.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE AHŞAP BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE...

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE AHŞAP BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çevreyolunda üst geçidi kullanmayan yayanın zincirleme kazaya yol açması
images

Sultangazi'de trafikte şiddet: sürücü yolcusunu zorla arabadan çıkardı
images

Çayeli'de takla atan kamyonetin çarptığı öğrenci yaşamını yitirdi
images

Kırmızı ışıkta durmayan çekici zincirleme kaza yaptı, sürücü sıkıştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ Özel Medikal Hospital'de 401 çalışanın talepleri hastane kapısında

Antalya valiliği pavilyonu COP31'de yerel gıda ve sürdürülebilirlik gündemi

Savunma sanayii başkanlığı 41. kuruluş yılını personelle kutladı

Karadeniz cephesinde ortak hareket: Romanya, Bulgaristan ve Türkiye deniz güvenliğini güçlendiriyor

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı