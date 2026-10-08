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Bozüyük'te şüphelinin üzerinde bonzai ve metamfetamin bulundu

Bozüyük'te Narkotik Büro ekiplerinin çalışmasında bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında bonzai ile metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bozüyük'te şüphelinin üzerinde bonzai ve metamfetamin bulundu

Olayın detayları:

Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında muhtelif miktarlarda sentetik kannabinoid (bonzai) ve metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli ve suçlama:

Olayla ilgili olarak, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; konuya ilişkin soruşturma ve işlemler sürüyor.

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Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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