Bozüyük'te şüphelinin üzerinde bonzai ve metamfetamin bulundu

Olayın detayları:
Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında muhtelif miktarlarda sentetik kannabinoid (bonzai) ve metamfetamin ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli ve suçlama:
Olayla ilgili olarak, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında 1 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; konuya ilişkin soruşturma ve işlemler sürüyor.
BİLECİK’TE ŞÜPHELİ ŞAHSIN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI
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