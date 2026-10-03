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MHK başkanı Ferhat Gündoğdu hakimlikte savunmasında ses kaydını fark etmediğini söyledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında hakimliğe sevk edilen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, telefonundaki ses kaydını fark etmediğini ve suçsuz olduğunu savundu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

MHK başkanı Ferhat Gündoğdu hakimlikte savunmasında ses kaydını fark etmediğini söyledi

Savunma ve tutuklama:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında, 'Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek' suçundan hakimliğe sevk edilen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu savunma yaptı. Gündoğdu, kollukta verdiği ifadesini hakimlikte de aynen yinelediğini belirtti.

Hakimlikteki ifadesinde telefonunda bulunan ses kaydının farkında olmadığını söyleyen Gündoğdu, 'Ben o kaydın telefonumda olduğunun farkında bile değilim, bana gösterildiğinde hatırlamadım bu yüzden cevap da veremedim. Böyle bir kaydın kötü niyetle olmadığını düşünüyorum. Twitter’a düştükten sonra ben de öğrendim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim' dedi. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği kararında Gündoğdu hakkında tutuklama kararı verildi.

Hakimliğin değerlendirmesi:

Hakimlik kararında, Gündoğdu ile MHK üyesi Yunus Yıldırım hakkında tutuklama tedbirinin uygulanabilmesi için yeterli, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil ve olguların bulunduğu belirtildi. Kararda, dosyada yer alan deliller doğrultusunda şüphelilerin hakem atamalarında bazı kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kaydettiği ve bu verilerin atamalarda kullanıldığı kanaatine varıldığı ifade edildi.

Soruşturmanın kapsamı ve etkileri:

Hakimlik ayrıca, kaydedilen verilerin kullanılmasının bazı hakemlerin kamu görevi yapmasının önüne geçtiği değerlendirmesini paylaştı. Karar üzerine Ferhat Gündoğdu ve Yunus Yıldırım hakkında ayrı ayrı tutuklama kararı verildi; soruşturmayı yürüten birim ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu olarak kaydedildi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakimlikte savunma yaptı: &quot;Böyle bir kaydın kötü niyetle olmadığını...

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakimlikte savunma yaptı: "Böyle bir kaydın kötü niyetle olmadığını düşünüyorum"

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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