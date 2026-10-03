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Gece boyunca süren asker eğlencesi Selahiye'de mahalleyi rahatsız etti

Selahiye Mahallesi'nde başlayan asker eğlencesi, yüksek ses, egzoz patlatma ve lastik yakma yüzünden mahalle yaklaşık 4 saat uykusuz kaldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:55

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece boyunca süren asker eğlencesi Selahiye'de mahalleyi rahatsız etti

olayın gelişimi:

Olay, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Kocatepe Sokak'ta saat 21.00 sıralarında başladı. Pazarın kurulduğu sokakta, trafik akışına açık bırakılan bölüme çok sayıda araç park eden gençler, araçlarından yüksek sesli müzik açarak toplu bir eğlence başlattı.

Kalabalığın büyümesiyle eğlencenin dozu arttı; sokaktan geçmek isteyen sürücüler yolun kapanması nedeniyle geri dönmek ya da başka güzergâhlar kullanmak zorunda kaldı. Pazar esnafı tezgah ve araçlarını yerleştirebilmek için eğlencenin sona ermesini bekledi.

tehlikeli araç kullanımları ve uygunsuz davranışlar:

İlerleyen saatlerde bazı kişiler motosikletlerle lastik yakma, bazıları ise araçlarının egzozunu patlatarak ara gazı verdi. Tehlikeli araç hareketleri arasında drift denemeleri ve egzozdan alev çıkarma girişimleri de vardı; bu görüntüler çevre sakinleri ve trafikteki sürücüler için risk oluşturdu.

Yaşananlar üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İlk müdahalelerde polis ekipleri bölgeye gelerek grubun taşkınlığını kısa süreliğine sonlandırdı fakat ekiplerin ayrılmasının ardından aynı davranışlar tekrarlandı.

polis müdahalesi ve mahalle tepkisi:

Yaklaşık 4 saat boyunca devam eden olayların ardından polis ekipleri bir kez daha bölgeye gelerek müdahale etti. Müdahale sırasında drift yapmaya hazırlanan bazı gençlerin, araç kapılarının üzerine çıkarak ellerindeki meşalelerle bölgeden uzaklaşmaları dikkat çekti.

Mahalle sakinleri gece boyunca süren yüksek ses, egzoz gürültüsü ve tehlikeli araç hareketleri nedeniyle büyük rahatsızlık yaşadıklarını belirtti. Etkinliğin trafik akışını engellemesi, pazar esnafının çalışmasını zorlaştırması ve kamu güvenliği açısından risk oluşturan davranışlar, bölge halkının tepkisini çekti.

SAMSUN&#039;DA ASKER EĞLENCESİ, YÜKSEK SESLİ MÜZİK, LASTİK YAKMA VE DRİFT NEDENİYLE ÇEVRE SAKİNLERİNE...

SAMSUN'DA ASKER EĞLENCESİ, YÜKSEK SESLİ MÜZİK, LASTİK YAKMA VE DRİFT NEDENİYLE ÇEVRE SAKİNLERİNE VE TRAFİĞE ZOR ANLAR YAŞATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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