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Bozüyük'ün yüksekleri mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Bozüyük’ün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü; son günlerde azalan sıcaklıklarla dağlar beyaza büründü, vatandaşlar ise görüntüledi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 18:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Bozüyük'ün yüksekleri mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Bozüyük'ün yüksekleri mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Son birkaç gündür etkili olan yağışların ardından düşen hava sıcaklıkları ile birlikte bugün başlayan kar, bölgedeki dağları beyaza bürüdü.

hava koşulları ve etkileri:

Yağışların sürmesi ve soğuyan hava, özellikle ilçe merkezine uzak yüksek rakımlı alanlarda karla sonuçlandı. Bölgedeki manzara kısa sürede kış görünümüne dönerken, ulaşımda belirgin bir aksama yaşanmadığı gözlendi.

vatandaşların görüntüleri:

Köy ve yayla yollarında görülen beyaz örtü, çevrede yaşayanlarda hem hayret hem sevinç yarattı. Yerel halk, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve fotoğraf ile videolarla anı ölümsüzleştirdi.

Bozüyük&#039;e mevsimin ilk karı düştü

Bozüyük'e mevsimin ilk karı düştü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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