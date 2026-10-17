Ekimin ilk kar habercisi: Kumalar Yaylası beyaza büründü

Kumalar Yaylası'na ekimin ilk karı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı görüldü. Bölgenin doğasıyla bilinen Kumalar Yaylası, ekim ayının ortalarında beyaza bürünerek kışın yaklaşımına işaret etti.

hava koşulları:

Ekim ayının ortasında kaydedilen kar yağışı, yüksek rakımlı alanlarda etkili oldu. Yağış, bölgedeki sıcaklık düşüşünün doğrudan sonucu olarak bölgede kısa süreli beyaz örtü oluşturdu.

çobanlar ve sürüler:

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar ve sürüler zor anlar yaşadı; hayvanlarını korumak ve güvenli alanlara yönlendirmek için çaba gösterildi. Bölgedeki bu erken kar, kış mevsiminin yaklaştığını hissettirdi.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE MEVSİMİN İLK KARI KUMALAR YAYLASI’NA YAĞDI. YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINA HAZIRLIKSIZ YAKALANAN ÇOBANLAR VE SÜRÜLERİ İSE ZOR ANLAR YAŞADI.