Denizli'de yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar sevinci

kapsam ve etkiler:

Denizli'de kentin yüksek noktaları, Nikfer Kayak Merkezi öncülüğünde bu sabah itibarıyla mevsimin ilk karı ile kaplandı. Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşün ardından oluşan beyaz örtü, bölgedeki doğal görünümü belirgin biçimde değiştirdi.

etkilenen alanlar:

Özellikle Honaz Dağı ile Tavas ilçesindeki Akdağ'ın yüksek kesimlerinde ölçülebilir kar birikimi görüldü. Nikfer Kayak Merkezi ve çevresi, kış sporları merkezleri kategorisinde erken sezona işaret eden görüntüler sundu.

vatandaş tepkisi ve beklentiler:

Mevsimin ilk karı, bölge sakinleri tarafından heyecanla karşılandı ve beyaz manzaralar ilgi çekti. Yetkililer, akşam saatlerinde bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olabileceğini bildiriyor; sürücülerin ve doğa ziyaretçilerinin dikkatli olması öneriliyor.

Gün içinde görülen bu ilk kar, yerel turizm açısından dikkat çekerken, yağışın kalıcı olup olmayacağına ilişkin değerlendirmeler devam ediyor. Yetkililer, ilerleyen saatlerdeki hava koşullarına göre yeni uyarılar yapabileceklerini belirtti.

DENİZLİ'DE NİKFER KAYAK MERKEZİ BAŞTA OLMAK ÜZERE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİ MEVSİMİN İLK KARIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ.