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Uşak Ulubey'de güvenilir üretim için iki işletme daha ari belgelendirildi

Ulubey'deki Omurca ve Köseler köylerinden iki üretici hastalıktan ari işletme belgesi aldı; Uşak genelinde belge sahibi işletme sayısı 45'e çıktı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 18:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Uşak Ulubey'de güvenilir üretim için iki işletme daha ari belgelendirildi

Ulubey'de iki işletme daha ari belgesi aldı:

Uşak'ın Ulubey ilçesinde yürütülen hayvancılık ve sağlık denetimleri sonucu iki üretici, hastalıktan ari işletme belgesi almaya hak kazandı. Belgeler, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir tarafından işletme sahiplerine teslim edildi. Belge alan üreticiler, Omurca köyünden Halil Arslan ile Köseler köyünden Oğuz Akın olarak açıklandı.

belge teslimi ve yerel ziyaretler:

Teslim töreni ve bölge ziyaretleri kapsamında İl Müdürü Serkan Bilir, aynı zamanda Omurca Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Özde Ak'ı ziyaret etti. Görüşmede, ilçedeki tarımsal faaliyetler, üreticilere yönelik destekler ve yürütülen sağlık önlemleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

hedefler ve sonuçlar:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü paylaşımında, belgelerin tesliminin amacı olarak sağlıklı hayvan varlığının korunması, güvenilir hayvansal üretimin artırılması ve hayvancılığın güçlendirilmesi gösterildi. Bu adımla birlikte Ulubey ilçesindeki hastalıktan ari işletme sayısı 6'ya, Uşak genelindeki işletme sayısı ise 45'e yükseldi.

Yetkililer, üreticilerle sürdürülecek çalışmaların hastalıkların erken tespiti, koruyucu uygulamaların yaygınlaşması ve üretim standartlarının iyileştirilmesi yönünde devam edeceğini belirtti. Belgelendirmenin bölge üretiminde güven artırıcı etkisi ve pazar erişimi açısından olumlu yansımaları olması bekleniyor.

UŞAK’IN ULUBEY İLÇESİNDE İKİ ÜRETİCİ, HASTALIKTAN ARİ İŞLETME BELGESİ ALMAYA HAK KAZANDI....

UŞAK’IN ULUBEY İLÇESİNDE İKİ ÜRETİCİ, HASTALIKTAN ARİ İŞLETME BELGESİ ALMAYA HAK KAZANDI. BELGELER, UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ SERKAN BİLİR TARAFINDAN ÜRETİCİLERE TAKDİM EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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