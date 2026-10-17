Mevsimin ilk karı Hisarcık'ın Karbasan köyünü beyaza boyadı

Kar yağışı ve köydeki görüntüler:

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı bin 264 metre rakımlı Karbasan köyünde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, köyü kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Park halindeki araçların üzerinin karla örtülmesi ve sokaklarda oluşan beyaz tabaka, mevsimin ilk karının geldiğini gösterdi.

Köye yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Gökbel mevkisi de araziyi tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışının sürmesiyle birlikte köyde kışı andıran manzaralar ortaya çıktı.

Çiftçilerin beklentisi ve muhtarın değerlendirmesi:

Karbasan Köyü Muhtarı Mehmet Bilkaya, uzun yıllardır köylerine kasım ayından önce kar yağmadığını belirterek bu yılki yağışın erken geldiğini ifade etti. Bilkaya, 'Bu yıl yaz mevsimi kurak geçti. Çiftçilerimiz kuraklıktan dolayı tarlalarını süremedi. Karın erken yağması özellikle hububat ekecek çiftçilerimizi sevindirdi' dedi.

Muhtarın sözleri, yaz boyunca yaşanan kuraklığın ardından yağan karın bölgedeki tarımsal beklentiler üzerinde yarattığı olumlu etkiye işaret ediyor. Kar yağışının nasıl seyredeceği ve toprağa sağlayacağı nem, önümüzdeki günlerde çiftçilerin ekim hazırlıklarını etkileyecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

HİSARCIK’IN KARBASAN KÖYÜ’NE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI