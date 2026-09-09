Bozyazı Tekeli'nde gece boyu süren müdahale sonrası yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bozyazı Tekeli'nde gece boyu süren müdahale sürüyor

Mersin'in Bozyazı ilçesi Tekeli bölgesinde, muz seralarının üst kısmındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İhbarın ardından bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ve çevredeki tarım arazilerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi. Yangında bazı sera ve zeytin bahçeleri zarar görürken, havadan ve karadan yürütülen çalışmalarda yerleşim yerlerine sıçrama riski engellendi.

saha çalışması ve araç dağılımı:

Yangın söndürme çalışmalarına Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri toplam 8 araç ve 22 personel ile destek veriyor. Sahadaki görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Anamur Koordinasyon Birimi'nden 20 tonluk tanker ve 2 personel, Anamur İtfaiye Grup Amirliği'nden 10 tonluk arazöz ve 2 personel, Bozyazı İtfaiye Grup Amirliği'nden 2 adet 10 tonluk arazöz ve 6 personel, Aydıncık İtfaiye Grup Amirliği'nden 6 tonluk arazöz ve 2 personel ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'ndan 1 pickup ve 4 personel intikal etti. Ayrıca MESKİ Genel Müdürlüğü 1 vidanjör, 1 su tankeri ve 6 personelle yangınla mücadeleye katkı sağlıyor.

İtfaiye araçları ve su tankerleriyle sahaya sürekli su takviyesi yapılırken, ekipler muhtemel tehlikelere karşı kontroller gerçekleştirip bazı bölgeleri boşaltarak tedbir aldı.

havadan müdahale ve komuta merkezindeki koordinasyon:

Gece boyunca karadan yürütülen çalışmaların ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale başladı; saat 06.00 itibarıyla helikopterlerle dağın arka tarafındaki alevlere müdahale edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mersin Valiliği koordinasyonunda kurulan Yangın Komuta Merkezi'nde görev alarak sahadaki ihtiyaçların takibini ve kurumlar arası iletişimi sağlıyor.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afet, Risk Yönetimi Hazırlığı ve Lojistik Şube Müdürü Ayşegül Akça, yangın haberinin ardından sahaya ilk etapta 4 personel ve 1 araçla intikal ettiklerini belirterek, "Daire Başkanlığımız olarak Mersin Valiliği koordinasyonunda kurulan Yangın Komuta Merkezinde kurumlar arası ve birimlerimiz arasında İtfaiye Daire Başkanlığımız ile beraber koordinasyonu sağladık" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri yangın tamamen kontrol altına alınana kadar bölgede teyakkuz halinde bulunacak.

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRERKEN, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MESKİ EKİPLERİ DE 8 ARAÇ VE 22 PERSONELLE ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYOR.