Çanakkale'de otel odası iddiası: akaryakıtçı Ş.T. cezaevine gönderildi

Çanakkale'de otel odasında iddia edilen olay

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, bir otel odasında 15 yaşındaki iki erkek çocukla bulunduğu iddia edilen akaryakıt istasyonu sahibi Ş.T. (69) hakkında işlem yapıldı. Olayın, 7 Ağustos akşamı saat 21.30 sıralarında gerçekleştiği belirtildi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, Alaeddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerindeki bir otelde görevli personelin ihbarı üzerine güvenlik güçleri adrese gitti. Ekiplerin incelemesi sonucu otel odasında şüpheli durum tespit edildi ve Ş.T. kısa süre içerisinde yakalandı.

Adli süreç ve tutuklama:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.T., savcılığa sevk edildi. Mahkeme kararıyla tutuklanan iş adamı cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE 2 ERKEK ÇOCUKLA OTEL ODASINDA YAKALANAN İŞ İNSANI Ş.T. (69) TUTUKLANDI.