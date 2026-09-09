Dolar 48,4725 +0,04%
Euro 56,3958 +0,12%
Bist 14.534,56 +0,90%
Altın Gram 6.913,33 -0,07%
EUR/USD 1,1629 +0,00%
Brent Petrol 100,50 +2,63%
--°

Çanakkale'de otel odası iddiası: akaryakıtçı Ş.T. cezaevine gönderildi

Gelibolu'da 7 Ağustos'ta 21.30'da 15 yaşındaki iki erkek çocukla otel odasında bulunduğu iddia edilen akaryakıt istasyonu sahibi Ş.T. (69) tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çanakkale'de otel odası iddiası: akaryakıtçı Ş.T. cezaevine gönderildi

Çanakkale'de otel odasında iddia edilen olay

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, bir otel odasında 15 yaşındaki iki erkek çocukla bulunduğu iddia edilen akaryakıt istasyonu sahibi Ş.T. (69) hakkında işlem yapıldı. Olayın, 7 Ağustos akşamı saat 21.30 sıralarında gerçekleştiği belirtildi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, Alaeddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerindeki bir otelde görevli personelin ihbarı üzerine güvenlik güçleri adrese gitti. Ekiplerin incelemesi sonucu otel odasında şüpheli durum tespit edildi ve Ş.T. kısa süre içerisinde yakalandı.

Adli süreç ve tutuklama:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.T., savcılığa sevk edildi. Mahkeme kararıyla tutuklanan iş adamı cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE 2 ERKEK ÇOCUKLA OTEL ODASINDA YAKALANAN İŞ İNSANI...

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE 2 ERKEK ÇOCUKLA OTEL ODASINDA YAKALANAN İŞ İNSANI Ş.T. (69) TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ilgaz tünelinde tatbikat: Kastamonu-Çankırı yönü 10 Eylül günü kapalı
images

Çankırı'da bir haftada 42 aranan şahıs yakalandı, narkotik ve trafik uygulamalar...
images

Kocaeli'de üç araçta ortaya çıkan 5 milyon 400 bin liralık kaçak yük
images

Bandırma'da üniversite öğrencisine yönelik saldırıda iki sanığa uzun hapis cezal...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kurtuluş Caddesi'nde esnafla yüz yüze çözüm arayışı

Osmangazi teşkilatı ikinci yarıda 16 bin yeni üye hedefine odaklandı

Fırtınaya rağmen palamut tezgâhlarda uygun fiyata tüketiciyle buluşuyor

Uraloğlu'nun Darende çıkarması: belediyede yatırımlar ele alındı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali