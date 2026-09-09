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Bozyazı'da ekiplerin müdahalesiyle orman yangını kontrol altına alındı

Bozyazı Tekmen'de 8 Eylül'de başlayan yangına 332 personel, 104 kara aracı, 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale edilerek kontrol sağlandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bozyazı'da ekiplerin müdahalesiyle orman yangını kontrol altına alındı

olay ve müdahale:

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül 2026 tarihinde saat 12.08 sıralarında Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Aksaz mevkiinde orman yangını çıktığı ihbarı alındı. Ekipler ihbar üzerine hızla sevk edildi ve yangına saat 12.11 itibarıyla ilk müdahale gerçekleştirildi.

müdahale ayrıntıları:

Yangına hem havadan hem de karadan yoğun bir müdahale yürütüldü. Müdahale kapsamında 332 personel, 104 kara aracı ve iş makinesi, 1 bot, 2 uçak ve 5 helikopter görev aldı. İlgili kurumların koordinasyonuyla sürdürülen çalışmalar neticesinde yangın, bugün saat 13.00 itibarıyla kontrol altına alındı.

bölgede soğutma çalışmaları:

Kontrolün sağlanmasının ardından ekipler alevlerin yeniden yükselmesini önlemek için soğutma ve denetim çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, bölgedeki personel ve araç sayısının yangının tamamen söndürülmesine kadar azaltılmadan kalacağını bildirdi.

Valilik açıklamasında, çalışmaların koordineli şekilde devam ettiği ve çevre güvenliği ile olası vatandaş risklerinin öncelikli tutulduğu vurgulandı.

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE DÜN BAŞLAYAN ORMAN YANGINI, HAVADAN VE KARADAN YAPILAN MÜDAHALENİN...

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE DÜN BAŞLAYAN ORMAN YANGINI, HAVADAN VE KARADAN YAPILAN MÜDAHALENİN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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