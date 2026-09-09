Boluspor taktik prova ile Pendikspor maçına hazırlanıyor

Hazırlıklar saha çalışmalarıyla ilerliyor:

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Pendikspor karşılaşması için antrenmanlarını sürdürdü. Çalışmalar Karaçayır Tesisleri'nde Teknik Direktör Daniel Farrar yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın içeriği:

Isınma koşularıyla başlayan idman, oyuncuların tempo kazanmasına yönelik düzenlendi. Takım daha sonra geniş alanda iki grup halinde top kapma ve şut çalışması yaptı; bu bölümde özellikle top kazanma yoğunluğu ve bitiricilik üzerinde duruldu.

Antrenman, çift kale maç ile devam etti ve son bölümde maç temposuna yakın taktiksel uygulamalar yer aldı. Çift kale çalışması takım içi rekabeti canlı tutarken, taktik bölümünde rakip senaryolarına göre pozisyon alma ve savunma-düzen geçişleri üzerinde çalışıldı.

Gelecek planı:

Teknik ekip, elde edilen gözlemleri yarın yapılacak antrenmanda değerlendirecek. Boluspor, Pendikspor maçına yönelik hazırlıklarına bir antrenmanla daha devam edecek ve hazırlık süreci maç gününe kadar benzer yoğunlukta ilerleyecek.

BOLUSPOR, TRENDYOL 1. LİG'İN 7. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI PENDİKSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.