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Kars’ta kayıp ihbarı alarmı: kapsamlı arama sonucu kadın bilinci kapalı bulundu

Akyaka'da eşiyle tartıştıktan sonra kaybolan kadın için AFAD, jandarma, emniyet ve Karayolları drone destekli arama yaptı; kırsalda bilinci kapalı bulundu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 19:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kars’ta kayıp ihbarı alarmı: kapsamlı arama sonucu kadın bilinci kapalı bulundu

Kars'ın Akyaka ilçesinde kayıp ihbarı üzerine geniş çaplı arama başlatıldı

İstasyon Mahallesi'nden gelen ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen olayda, bir kadının eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldığı ve kendisinden haber alınamadığı belirtildi. İhbar doğrultusunda kadının son olarak kırsal alanda görüldüğü bilgisi üzerine bölgeye arama çalışmaları yönlendirildi.

arama çalışmalarının yürütülüşü:

Başlangıçta yapılan taramalardan sonuç alınamaması üzerine polis ekiplerinden destek talep edildi ve nöbetçi ekipler bölgeye sevk edildi. Arama faaliyetlerine AFAD, Jandarma, Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları Karakurt ekipleri katıldı. Ekipler, geniş bir kırsal alanda hem karadan hem de drone desteğiyle koordineli şekilde arama gerçekleştirdi.

bulunma ve sağlık müdahalesi:

Uzun süren aramalar sonucunda kayıp kadın kırsal alanda bulundu. Yapılan ilk tespitlerde kadının bilinci kapalı olduğu belirlendi. Olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

KARS’IN AKYAKA İLÇESİNDE EŞİYLE TARTIŞMASININ ARDINDAN KAYBOLAN KADIN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU....

KARS’IN AKYAKA İLÇESİNDE EŞİYLE TARTIŞMASININ ARDINDAN KAYBOLAN KADIN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU. HAVADAN DRON, KARADAN İSE EKİPLERİN KATILIMIYLA SÜRDÜRÜLEN ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCUNDA KAYIP KADIN, KIRSAL ALANDA BİLİNCİ KAPALI HALDE BULUNARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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