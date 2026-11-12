Brooklyn'de komşu inşaattan etkilenen 1930 yapısı binanın çöküşü: 2 ölü, 17 yaralı

Brooklyn'de üç katlı binanın çöküşü

ABD'nin New York kentinde, Brooklyn bölgesinde bulunan üç katlı bir apartman binası, yanındaki inşaat alanına doğru çöktü. Olay dün yerel saatle 16.00 sıralarında gerçekleşti. Yetkililer, çökme sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 17 kişinin yaralandığını bildirdi. Olay yerinde kısa sürede büyük panik yaşanırken, enkaz altında kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar gece boyunca sürdü.

kurtarma çalışmaları ve yetkililerin açıklamaları:

New York İtfaiye Departmanı Şefi John Esposito, enkazın meydana geldiği yapının 1930 yılında inşa edilmiş, dört daireli bir bina olduğunu belirtti. Esposito, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının günlerce sürebileceğini söyleyerek 'Genel olarak kaç kişinin kayıp olduğunu bilmiyoruz' ifadesini kullandı. Esposito ayrıca, mahallede tesadüfen bulunan bir itfaiye ekibinin çökmeden yaklaşık bir dakika sonra olay yerine ulaştığını ve ilk yaralıların enkazdan çıkarılmasına yardımcı olduğunu aktardı.

New York İtfaiye Departmanı Komiseri Lillian Bonsignore ise kurtarma çalışmaları sırasında bir itfaiyecinin yaralandığını doğruladı. Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin önceliğinin hayat kurtarmak olduğunu, aynı zamanda sahada güvenliği sağlamak için ekstra önlemler alındığını belirtti.

inşaat alanıyla ilgili geçmiş ihlaller ve soruşturma:

Çökmenin gerçekleştiği binanın bitişiğindeki inşaat alanında geçmişte ihlaller olduğu kayıtlara geçti. CBS New York'un haberine göre, belediyenin yıkım çalışmalarını durdurma kararına rağmen müteahhide nisan ayında ihlal cezası verildi; ihlal daha sonra kayıtlarda giderilmiş olarak gösterildi. Çökme günü alanda kazı çalışmaları yürütüldüğü bildirildi.

Yetkililer, inşaat faaliyetlerinin binanın çökmesine neden olup olmadığına ilişkin kesin sonuca henüz ulaşılmadığını ve konuyla ilgili resmi soruşturmanın sürdüğünü vurguladı. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında olabilecek kişileri bulmak için çalışmalarını yoğunlaştırırken, sokaklardaki güvenlik ve çevredeki yapıların durumu değerlendiriliyor.

ABD'NİN NEW YORK ŞEHRİNDE BULUNAN BROOKLYN BÖLGESİNDE, İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ ÜÇ KATLI APARTMAN BİNASININ ÇÖKMESİ SONUCU EN AZ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 17 KİŞİ YARALANDI.