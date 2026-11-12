Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8505 +0,18%
Bist 11.824,79 +1,36%
Altın Gram 6.406,09 -0,89%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 93,33 +0,61%
--°

Brooklyn'de komşu inşaattan etkilenen 1930 yapısı binanın çöküşü: 2 ölü, 17 yaralı

Brooklyn'de yanındaki inşaat çalışmaları sırasında üç katlı 1930 yapısı bina çöktü; yetkililer en az 2 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:31

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 10:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Brooklyn'de komşu inşaattan etkilenen 1930 yapısı binanın çöküşü: 2 ölü, 17 yaralı

Brooklyn'de üç katlı binanın çöküşü

ABD'nin New York kentinde, Brooklyn bölgesinde bulunan üç katlı bir apartman binası, yanındaki inşaat alanına doğru çöktü. Olay dün yerel saatle 16.00 sıralarında gerçekleşti. Yetkililer, çökme sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 17 kişinin yaralandığını bildirdi. Olay yerinde kısa sürede büyük panik yaşanırken, enkaz altında kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar gece boyunca sürdü.

kurtarma çalışmaları ve yetkililerin açıklamaları:

New York İtfaiye Departmanı Şefi John Esposito, enkazın meydana geldiği yapının 1930 yılında inşa edilmiş, dört daireli bir bina olduğunu belirtti. Esposito, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının günlerce sürebileceğini söyleyerek 'Genel olarak kaç kişinin kayıp olduğunu bilmiyoruz' ifadesini kullandı. Esposito ayrıca, mahallede tesadüfen bulunan bir itfaiye ekibinin çökmeden yaklaşık bir dakika sonra olay yerine ulaştığını ve ilk yaralıların enkazdan çıkarılmasına yardımcı olduğunu aktardı.

New York İtfaiye Departmanı Komiseri Lillian Bonsignore ise kurtarma çalışmaları sırasında bir itfaiyecinin yaralandığını doğruladı. Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin önceliğinin hayat kurtarmak olduğunu, aynı zamanda sahada güvenliği sağlamak için ekstra önlemler alındığını belirtti.

inşaat alanıyla ilgili geçmiş ihlaller ve soruşturma:

Çökmenin gerçekleştiği binanın bitişiğindeki inşaat alanında geçmişte ihlaller olduğu kayıtlara geçti. CBS New York'un haberine göre, belediyenin yıkım çalışmalarını durdurma kararına rağmen müteahhide nisan ayında ihlal cezası verildi; ihlal daha sonra kayıtlarda giderilmiş olarak gösterildi. Çökme günü alanda kazı çalışmaları yürütüldüğü bildirildi.

Yetkililer, inşaat faaliyetlerinin binanın çökmesine neden olup olmadığına ilişkin kesin sonuca henüz ulaşılmadığını ve konuyla ilgili resmi soruşturmanın sürdüğünü vurguladı. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında olabilecek kişileri bulmak için çalışmalarını yoğunlaştırırken, sokaklardaki güvenlik ve çevredeki yapıların durumu değerlendiriliyor.

ABD&#039;NİN NEW YORK ŞEHRİNDE BULUNAN BROOKLYN BÖLGESİNDE, İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ ÜÇ KATLI APARTMAN...

ABD'NİN NEW YORK ŞEHRİNDE BULUNAN BROOKLYN BÖLGESİNDE, İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ ÜÇ KATLI APARTMAN BİNASININ ÇÖKMESİ SONUCU EN AZ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 17 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ'da Tekel Sokak'ta husumet sonucu bacağından vuruldu
images

Kilis’te fırın hijyeni mercek altında
images

Dikmekavak Mahallesi'nde Fiat marka otomobil alevlere teslim oldu
images

Ankara'da ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 kasım 2026'da başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kışın sessiz tehdidi: karbonmonoksit uykuda fark edilmiyor

Tuzla'da 555 fidanla yeşile adım: saat 11.11'de düzenlenen etkinlikte gelecek için nefes

Kayseri'de temel bağımlılık eğitimi toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor

Elazığ'da Tekel Sokak'ta husumet sonucu bacağından vuruldu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi