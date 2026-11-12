Termal drone ile kaçak avcı suçüstü yakalandı

Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Çivril Şefliği ekipleri, yaban hayatını koruma ve kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri denetimlerde termal drone kullanımını etkinleştirdi. Gece görüşü ve yüksek çözünürlüklü termal kamera donanımına sahip dronelar ile yapılan saha taramaları sonucunda, sorumluluk sahasındaki avlaklarda izleme yoğunlaştırıldı.

Termal drone ile tespit:

Yapılan rutin kontroller sırasında drone görüntülerinde, avcılık belgesi bulunmadan avlandığı tespit edilen bir şahıs izlendi ve ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Termal kamera teknolojisi, özellikle gece operasyonlarında canlı yerini ve hareketlerini belirlemede etkin rol oynadı.

Yasal işlem ve ele geçirilenler:

Olayda şahsın üzerinde bulunan 1 adet yaban tavşanı ve 1 adet ruhsatsız tüfek ekiplerce alıkonuldu. Şahıs hakkında Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, termal drone destekli denetimlerin kaçak avcılığın önlenmesinde caydırıcı olduğunu ve benzer operasyonların devam edeceğini bildirdi.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN TERMAL DRONE DESTEKLİ DENETİMLERDE, AVCILIK BELGESİ OLMADAN AVLANAN 1 KİŞİ YAKALANDI. ŞAHSIN ÜZERİNDE BULUNAN 1 YABAN TAVŞANI İLE 1 RUHSATSIZ TÜFEĞE EL KONULDU.