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Kopan kolu için 21 gün mücadele eden kadın yaşamını yitirdi

Sivrihisar'da 23 Ekim'de traktör şaftına sol kolunu kaptıran 53 yaşındaki E.K., kopan kolu için 21 gün tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kopan kolu için 21 gün mücadele eden kadın yaşamını yitirdi

Olay ve ilk müdahale:

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi kırsal Göltepe Mahallesi'nde 23 Ekim tarihinde meydana gelen kazada, çalışır vaziyetteki traktörün dönen şaftına sol kolunu kaptıran E.K. (53) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hastanedeki tedavi süreci:

Kazanın ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan E.K.'ye, olayda kopan kolu için müdahaleler yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından yürütülen tedavi ve yoğun bakım uygulamaları boyunca hasta 21 gün süreyle izlendi ve gerekli tüm girişimlerde bulunuldu.

Tedavinin sonucu:

Tüm tıbbi müdahalelere rağmen, yoğun bakım sürecinin sonunda E.K. hayatını kaybetti. Olayın ardından ailenin durumu ve tedavi sürecine ilişkin bilgiler yetkili mercilerce bildirildi.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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