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Denizli'den çaba var ama enerji yetmedi: Bahçeşehir'e 97-86

Yukatel Denizli Basket, Bahçeşehir Koleji'ne 97-86 yenildi; ilk yarıda iyi görüntü varken üçüncü çeyrekte enerji düştü, takım Slovakya'ya gidiyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Denizli'den çaba var ama enerji yetmedi: Bahçeşehir'e 97-86

maç özeti:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynanan maçta Yukatel Denizli Basket, deplasmanda Bahçeşehir Koleji karşısında 97-86 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Denizli ekibi sahada direnç gösterdi ve oyunda denge sağladı; ancak üçüncü çeyrekte yaşanan enerji kaybı skoru belirledi.

Bahçeşehir, pota altını etkin kullanarak farkı açtı ve maçın son bölümünde rotasyonu geniş ekibinin avantajıyla maçı kontrol etmeyi başardı. Denizli dördüncü çeyrekte geri dönüş için çaba gösterse de skor avantajını eritmeyi başaramadı.

Aktaş'ın değerlendirmesi:

Başantrenör Zafer Aktaş, maç sonrası takımın performansını olumlu ve eleştirel noktalarla değerlendirdi. Aktaş, "İlk yarıda hem enerji hem de basketbol anlamında sahada iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Üçüncü periyotta enerjimiz düşmeye başladı. Bu bölümü düşük enerjiyle oynayınca fark bir anda açıldı. Dördüncü periyotta geri gelmeye çalıştık ancak karşımızda çok güçlü ve rotasyonu geniş bir rakip vardı. Oyuncularım ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Aktaş, rakibin özellikle pota altındaki etkinliğine dikkat çekti ve bireysel performansların maç sonucunu etkilediğini vurguladı: "Travion Williams özellikle pota altında bize sorun çıkardı. Ribaundlarda çok aktifti. Brae Ivey bugün tek başına kaldı. Genç Mustafa Yılmaz’ı ona destek olması için kullanmaya çalıştık. Ancak Brae maçın sonunda oldukça yoruldu".

takvim ve hedefler:

Aktaş, son haftalardaki kötü dönemin ardından takımın gelişim gösterdiğini belirtti: "Özellikle geçirdiğimiz kötü dönemden sonra bugün bir adım ileri gittiğimizi düşünüyorum. Hem mental olarak hem de oynadığımız basketbol açısından toparlanma anlamında olumlu bir gelişme kaydettik."

Yukatel Denizli Basket, Bahçeşehir mağlubiyetinin ardından rotasını kısa süreli bir dış saha programına çevirdi; ekip önce Slovakya deplasmanına gidecek, ardından ligde Çayırova karşılaşmasıyla sahasına dönecek. Aktaş, bu maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını vurguladı.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ’NDE YUKATEL DENİZLİ BASKET, DEPLASMANDA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NE...

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ’NDE YUKATEL DENİZLİ BASKET, DEPLASMANDA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NE 97-86 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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