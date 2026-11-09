Zirveye çıkan seriler ve dipteki kayıplar: 11 haftalık lig panoraması

11 haftalık periyodun genel görünümü:

Trendyol Süper Lig'de 11 haftalık bölüm geride kaldı ve milli araya girilirken tablo belirginleşmeye başladı. Galatasaray 28 puanla zirvede yer alırken, Trabzonspor 25 puanla ikinci sırada bulunuyor. Üst sıralarda Beşiktaş, Kasımpaşa ve Fenerbahçe rekabeti sürdürürken ligdeki alt sıralar Gaziantep FK, Samsunspor ve Eyüpspor'un puan kayıplarıyla dikkat çekti.

Zirve yarışında seriler ve savunma performansları:

Galatasaray, 11 haftalık periyodu 28 puanla tamamladı ve milli araya 5 maçlık galibiyet serisiyle girdi; bu seri sarı-kırmızılıların zirvedeki konumunu sağlamlaştırdı. Öte yandan Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıktığı son 6 lig maçının tamamını kazanarak dikkat çeken bir ivme yakaladı. Bordo-mavililer, ligin en az gol yiyen takımı olarak kalesinde sadece 8 gol gördü.

Üst sıra dengesi ve hücum başarısı:

11 haftanın sonunda Amed Sportif Faaliyetler 23 puanla üçüncü sırada bulunuyor; onu 22 puanlı Beşiktaş takip ediyor. Kasımpaşa 20 puanla beşinci, Fenerbahçe ise 19 puanla altıncı sırada yer aldı. Fenerbahçe, bu dönemde rakip fileleri 29 kez havalandırarak ligin en golcü takımı oldu. Sarı-lacivertlerde İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından göreve gelen Emre Belözoğlu, takımının başındaki ilk maçta 5-0'lık Çorum FK galibiyetiyle başladı.

Alt sıralarda düşüşler ve puan kayıpları:

Alt sıralarda sıkıntılar belirginleşti. Gaziantep FK 8 puanla 16. sırada, Samsunspor 7 puanla 17. sırada yer alıyor. Ligin son sırasında ise Eyüpspor bulunuyor; takım 3 puanla yer alırken ligde oynadığı son 8 maçın tamamını kaybederek olumsuz bir seri yaşadı.

Gol krallığı yarışının durumu:

11 haftalık bölümde gol krallığında öne çıkan isim Gift Orban oldu; Amed Sportif Faaliyetler formasıyla 10 golü bulunuyor. Orban'ı 9'ar golle Dusan Vlahovic, Mohamed Salah ve Victor Osimhen takip ediyor. Eldor Shomurodov 8 golle ilk sıralarda yer alırken, Adrian Benedyczak, Juan ve Vedat Muriqi 7'şer golle golcüler tablosunda üst sıralarda bulunuyor.

11 haftalık periyot, hem zirvede sürprizlere açık bir yarış hem de alt sıralarda istikrarsızlıkların belirginleştiği bir dönem olarak kayda geçti. Milli aranın ardından ekiplerin form grafikleri ve eksiklere ilişkin tercihleri, ligde yeni dengelerin oluşmasında belirleyici olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 11 HAFTALIK BÖLÜM GERİDE KALIRKEN MİLLİ ARAYA GALATASARAY LİDER, TRABZONSPOR İSE İKİNCİ SIRADA GİRDİ. SARI-KIRMIZILILAR 28 PUANLA ZİRVEDE YER ALIRKEN BORDO-MAVİLİLER 25 PUANLA TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ.