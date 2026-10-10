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BŞEÜ'de beş akademisyenin uluslararası başarısı üniversitenin bilimsel görünürlüğünü güçlendirdi

BŞEÜ'den 5 akademisyen, Stanford ve Elsevier'in 2026 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı; 3'ü Kariyer Boyu, 5'i Yıllık Etki kategorisinde.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Berk Doğan

BŞEÜ'de beş akademisyenin uluslararası başarısı üniversitenin bilimsel görünürlüğünü güçlendirdi

BŞEÜ'de beş akademisyenin uluslararası başarısı üniversitenin bilimsel görünürlüğünü güçlendirdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğretim üyelerinden 5 akademisyen, Stanford Üniversitesi ve Elsevier tarafından yayımlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinin 2026 sonuçlarında yer alarak üniversitenin uluslararası bilimsel başarısını tescilledi. Listede akademisyenlerden 3'ü 'Kariyer Boyu Etki', 5'i 'Yıllık Etki' kategorisinde değerlendirildi.

başarı ve üniversitenin görünürlüğü:

Bu tür uluslararası sıralamalar, kurumların yalnızca yayın sayısını değil aynı zamanda çalışmaların aldığı atıf etkisini ve akademisyenlerin küresel ağlardaki görünürlüğünü de yansıtır. BŞEÜ'nün beş öğretim üyesinin söz konusu listede yer alması, üniversitenin araştırma üretkenliğinin ve bilimsel etkinliğinin farklı ölçütlerle de kabul gördüğünü gösteriyor. Kurum düzeyinde böyle bir başarı, uluslararası iş birlikleri, doktora ve araştırma projelerinde yeni fırsatlar ile öğrencilerin ve araştırmacıların dikkatini çekme potansiyeli taşıyor.

rektörün değerlendirmesi:

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin araştırma ve bilimsel üretim gücünü uluslararası ölçekte ortaya koyan bu önemli başarı, akademisyenlerimizin nitelikli bilimsel çalışmalarının ve araştırmalarının küresel ölçekte karşılık bulduğunun güçlü bir göstergesi oldu. Akademisyenlerimizin dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarıyla aynı uluslararası değerlendirmede yer alması, üniversitemizin bilimsel üretim gücünü ve küresel akademik görünürlüğünü daha da ileri taşıyan önemli bir başarı olarak öne çıktı" diye belirtti.

Bu başarı, BŞEÜ'nün araştırma stratejisinin ve akademik personelinin uluslararası literatürdeki etkinliğinin somut bir göstergesi olarak okunmalı; kurumun uzun vadeli hedeflerine katkı sağlayacak bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

BŞEÜ&#039;DE 5 AKADEMİSYENİMİZ EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI ARASINDA

BŞEÜ'DE 5 AKADEMİSYENİMİZ EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI ARASINDA

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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