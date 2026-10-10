edirne'de yeni dönem: hızlı trenle 54 dakikada Çerkezköy'e

Edirne'de hızlı trenle yeni ulaşım dönemi

Edirne’de Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattının ilk seferi, Edirne Garı’ndan hareketle yeni bir dönemin başladığını işaret etti. TCDD görevlilerinin bilet kontrollerinin ardından yolcular saat 09.00’da hattaki ilk yolculuğa çıktı. Açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırklareli’nin Babaeski ilçesindeki töreninin ardından gerçekleştirilen hattın devreye girmesiyle Edirneliler modern demir yolu ulaşımını deneyimledi.

hatın teknik ve işletme özellikleri:

Türkiye’yi Avrupa demir yolu ağına bağlayan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattı, elektrikli altyapıyla hizmet veriyor ve azami 200 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. Kullanılan araçların kapasitesi 221 yolcu olarak belirlendi. Edirne Garı’ndan kalkan trenin 54 dakikada Çerkezköy’e ulaşması, hat boyunca zaman tasarrufu ve konforu artıran temel kazanım olarak öne çıkıyor.

yolcuların ilk izlenimleri:

Gara gelerek ilk seferde yer alan yolcular, kısa sürede sağlanan ulaşım kolaylığından memnuniyetlerini dile getirdi. Tunçer Metin, Edirne Garı’nda yaptığı açıklamada "Çerkezköy’e gideceğim. Bakalım nasıl olacak, biz de göreceğiz. Eski tren çok ağır gidiyordu, bir ölümdü yani. Çok iyi, saatte 200 kilometre hızla gidiyor, Cumhurbaşkanımız söyledi. Buradan İstanbul’a gitmeye korkuyordum çünkü çok zaman alıyordu. Diğer tren çok ağır gidiyordu" dedi.

Türkan Çekirge ise hattın zaman avantajına vurgu yaparak "50 dakikada gitmek çok iyi. Acelesi olanlar için de çok iyi oldu" ifadelerini kullandı. Tunay Çekirge de "Çok memnunum. Edirne olarak güzel bir şey olmuş. Hayırlı olsun. Eskiden 4-4,5 saatti. Şu an 50 dakika diyorlar. İyi oldu yani" sözleriyle hattın bölge için önemine dikkat çekti. İlk seferdeki yolculardan Ali Kutay Korkmaz ise "Çok mutluyuz. Çok güzel oldu. Artık 1,5 saatte İstanbul’da olacağız" şeklinde duygularını paylaştı.

Hattın devreye girmesiyle birlikte Edirne ile İstanbul arasındaki ulaşımı kolaylaştırma hedefi ön plana çıkarken, vatandaşların ilk seferdeki ilgisi ve memnuniyeti hızlı trenin bölge ulaşımı açısından taşıdığı önemi bir kez daha gösterdi. Modern altyapı ve kısalan seyahat süreleriyle hattın Edirnelilerin şehirler arası yolculuklarına somut katkı sağlaması bekleniyor.

İlk seferi tamamlayan tren, Edirne Garı’ndan hareket ettikten sonra Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine doğru yol aldı.

Edirne'den hızlı trenle yeni dönem başladı