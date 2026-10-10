Düzce tarımında güçlendirme hamlesi: çiftçilere 2,6 milyon lira destek

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü destekleriyle yürütülen iki proje kapsamında sertifikalı marul fidesi ve buğday tohumu dağıtımı yapıldı. Tören, İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi; etkinliğe İl Müdürü Esra Uzun, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, muhtarlar, üreticiler ve il müdürlüğü personeli katıldı.

Dağıtım detayları:

2026 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri dahilinde uygulanan "Marul Üretimini Geliştirme Projesi" ile 139 üreticiye toplam 207.300 adet sertifikalı marul fidesi dağıtıldı. Bu projenin bütçesi 649.540 TL olarak açıklandı.

Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projeleri kapsamında yürütülen "Buğday Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde ise 160 üreticiye, 2.514 dekar alanda kullanılmak üzere 62.850 kilogram sertifikalı buğday tohumu verildi; projenin bütçesi 2.000.000 TL oldu.

Her iki proje kapsamında Düzceli üreticilere sağlanan toplam tarımsal girdi desteği 2.649.540 TL olarak kaydedildi.

Yetkililerin vurguları:

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, yaptığı konuşmada sürdürülebilir tarımsal üretim hedefleri doğrultusunda üretim planlamasının önemine dikkat çekti ve desteklerin doğru uygulandığında verimliliğe olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç da tarımsal üretimin ülke ekonomisi ve gıda arz güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğuna işaret etti; sağlanan desteklerin üretimin güçlenmesine katkı sunacağını ifade ederek çiftçilere teşekkür etti.

Törenin tamamlanması:

Konuşmaların ardından sertifikalı marul fideleri ve buğday tohumları üreticilere teslim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

DÜZCE’DE TARIMSAL ÜRETİMİ ARTIRMAK VE ÇİFTÇİLERİN GİRDİ MALİYETLERİNİ AZALTMAK AMACIYLA 139 ÜRETİCİYE 207 BİN 300 MARUL FİDESİ, 160 ÜRETİCİYE İSE 62 BİN 850 KİLOGRAM SERTİFİKALI BUĞDAY TOHUMU DAĞITILDI. İKİ PROJE KAPSAMINDA ÜRETİCİLERE TOPLAM 2 MİLYON 649 BİN 540 TL’LİK DESTEK SAĞLANDI.