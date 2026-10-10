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Esenyurt sanat merkezinde ebru geleneği 42 eserle izleyicilerle buluştu

Esenyurt Sanat Merkezi'nde açılan Eslâfın İzinde Ebru Sergisi'nde 42 eser sergilendi; Alparslan Babaoğlu söyleşiyle ebru geleneğini anlattı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Esenyurt sanat merkezinde ebru geleneği 42 eserle izleyicilerle buluştu

Esenyurt'ta ebru sergisi sanatseverlerle buluştu

Esenyurt Belediyesi tarafından Esenyurt Sanat Merkezi'nde düzenlenen Eslâfın İzinde Ebru Sergisinin açılışı ve söyleşisi, yoğun katılımla gerçekleşti. Açılışta ebru sanatçısı Alparslan Babaoğlu eserlerini sanatseverlerle paylaştı, ziyaretçiler tabloları yakından inceleme fırsatı buldu.

Programa Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi alanında ziyaretçiler eserleri incelerken sanatın teknik yönleri ve kültürel önemi üzerine sohbetler yapıldı.

Sanatçının yaklaşımı ve serginin içeriği:

Babaoğlu, geleneksel yöntemlerle hazırlanan eserlerin altını çizdi ve sergide toplam 42 eserin yer aldığını belirtti. Sergide, Türk ebru sanatının farklı dallarından örneklerin bir araya getirildiği, ziyaretçilerin bu zenginliği yakından görmelerinin amaçlandığı ifade edildi. Sanatçı mekânın niteliğini överek Esenyurt Belediyesini kutladı ve burada sergi açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Söyleşi ve ziyaretçi tepkileri:

Sergi açılışının ardından moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Uğur Taşatan'ın yaptığı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide ebru sanatının incelikleri, teknikleri ve kültürel mirastaki yeri ele alındı. Program, katılımcıların yoğun ilgisi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sonlandı.

Ziyaretçiler arasında yer alan Fatma Mercan, belediyenin kültür ve sanat faaliyetlerini överek Alparslan Babaoğlu'nun eserlerinden ve anlatımından etkilendiğini; ebru eğitimlerine devam ettiğini ve hocasının desteğinin kendileri için teşvik edici olduğunu belirtti. Katılımcılar genel olarak serginin düzenlendiği mekânın uygunluğunu ve etkinliğin niteliğini olumlu buldu.

Etkinlik, hem eserlerin sergilenmesi hem de söyleşi ile ebru sanatının hem teknik hem de kültürel yönlerinin izleyicilere aktarılması bakımından önemli bir katkı sağladı. Esenyurt Belediyesi'nin sunduğu bu tür etkinlikler, sanatın yaygınlaşmasına ve yeni kuşakların ilgisinin artmasına zemin hazırlıyor.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ZEKERİYA ŞANLIER VE EBRU SANATÇISI ALPARSLAN BABAOĞLU

ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ZEKERİYA ŞANLIER VE EBRU SANATÇISI ALPARSLAN BABAOĞLU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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