Ummanlı yöneticiler Trabzon'da belediyecilik modellerini yerinde inceledi

Ummanlı heyet Trabzon Büyükşehir'de ağırladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediyecilikteki tecrübe ve uygulamaları yerinde görmek amacıyla kente gelen Umman heyetini makamında kabul etti. Heyet, Türkiye'nin yerel yönetim deneyimlerini inceleyerek kendi ülkelerinde uygulanabilir modeller arama amacı güdüyor.

heyetin bileşimi ve ziyaret amaçları:

Ziyarette; Kuzey Eş-Şarkıya, Maskat ve El-Vusta vilayetlerinden eğitim, tarım, çalışma, çevre, turizm, sosyal koruma ve idari işler alanlarında görev yapan üst düzey yöneticiler yer aldı. Heyet, teorik bilgilerin ötesine geçerek projelerin sahada nasıl işletildiğini, yönetildiğini ve sürdürülebilirliğinin nasıl sağlandığını görmeyi amaçladığını belirtti.

Heyet adına konuşan Kuzey Eş-Şarkıya Vilayeti Tarım Genel Müdürü Dr. Abdülaziz Al-Mashaikhi, Umman'da yerel yönetimlere ilişkin yeni bir düzenleme ve sistem kurma sürecinde olduklarını, Türkiye'nin tecrübelerinin kendileri için önemli bir referans oluşturduğunu vurguladı.

öne çıkan konular: finansman, yatırım süreçleri ve iş birliği:

Görüşmelerde yerel yönetimlerin çalışma sistemi ve belediye hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldı. Heyet, özellikle projelerin finansmanı, özel sektörle yapılan anlaşmalar ve belli bir süre işletildikten sonra belediyeye devredilen yatırımlar konularında bilgi edinmek istediklerini ifade etti.

Heyet üyelerinden Al-Habsia, 'Trabzon'a ilk kez geliyorum. Şehrin yollarını ve planlamasını çok beğendim. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler ve uzun yıllara dayanan tecrübesi bizim için çok değerli' şeklinde konuştu ve sahada gözlemlemenin önemine dikkat çekti.

Buluşmada ayrıca büyük ölçekli yatırımlarda karşılaşılan zorluklar masaya yatırıldı. Başkan Ahmet Metin Genç, zaman zaman bütçe ve arazi kaynaklı sorunların ortaya çıktığını, bu tür durumlarda kamu yararını gözeterek çözüm üretmeye çalıştıklarını aktardı.

Taraflar, deneyim paylaşımının sürdürülebilir yerel hizmetler geliştirilmesinde etkili olacağı görüşünde birleşti. Ziyaret kapsamında saha incelemeleri ve teknik toplantıların devam etmesi planlanıyor.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ, BELEDİYECİLİK ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEMEK VE TÜRKİYE’NİN TECRÜBELERİNDEN YARARLANMAK AMACIYLA TRABZON’A GELEN UMMAN HEYETİNİ KABUL ETTİ.