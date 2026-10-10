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Gençler yerel iklim için sürdürülebilir şehir çözümleri öne çıkardı

Düzce'de lise öğrencileri 'Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nda sürdürülebilir şehirler ve yerel iklim eylemi için somut öneriler sundu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Gençler yerel iklim için sürdürülebilir şehir çözümleri öne çıkardı

çalıştayın katılımcıları ve amacı:

Düzce'de Mehmet Zahid Kevseri Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Şubesi koordinasyonunda düzenlendi. Programa Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve lise öğrencileri katıldı. Çalıştayın ana teması Sürdürülebilir Şehirler ve Yerel İklim Eylemi olarak belirlendi ve katılımcılar bu çerçevede iklim değişikliğinin yerel etkilerini ve çözüm yollarını tartıştı.

öneriler ve bildirge katkısı:

Öğrenciler, atık yönetimi, yeşil alanların artırılması, enerji verimliliği ve yerel farkındalık kampanyaları gibi somut başlıklar etrafında fikirler geliştirdi. Çalıştay boyunca ortaya konan görüş ve öneriler, Gençlik İklim Bildirgesi'ne taşınarak yerel politika ve uygulamalara referans olabilecek çıktıların oluşmasına katkı sağladı. Tartışmalarda hem teknik hem de toplumsal boyuta yönelik çözüm önerilerine ağırlık verildi.

eğitimsel vurgu ve sonraki adımlar:

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, etkinliği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde değerlendirdiğini belirterek öğrencilerin çevresel sorunlara duyarlı, çözüm üreten ve karar süreçlerine aktif katılım gösteren bireyler olarak yetişmelerine yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi. Çalıştay, gençlerin yerel düzeyde politika önerisi üretme kapasitesini güçlendirmesinin yanı sıra okullar arası iş birliği ve sürekli eğitim için de zemin oluşturdu.

Etkinlik, gençlerin sesini yerel iklim gündemine taşıması ve somut önerilerle bildirgeye katkı sunması bakımından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

DÜZCE’DE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN “ULUSAL GENÇLİK İKLİM ÇALIŞTAYI”NDA GENÇLER...

DÜZCE’DE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN “ULUSAL GENÇLİK İKLİM ÇALIŞTAYI”NDA GENÇLER, “SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE YEREL İKLİM EYLEMİ” TEMASI KAPSAMINDA GÖRÜŞ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ORTAYA KOYARAK GENÇLİK İKLİM BİLDİRGESİ’NE KATKI SUNDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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