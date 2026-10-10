Edirne’de hızlı trenle ulaşımda yeni dönem kapıları aralandı

Edirne garından ilk seferle yeni hat hizmete girdi

Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, Edirne Garı'ndan gerçekleştirilen ilk seferle hizmete başladı. TCDD görevlilerinin bilet kontrollerinin ardından yolcular saat 09.00'da trene bindi ve hat üzerindeki ilk yolculuk Edirne'den Çerkezköy yönüne doğru yapıldı. Açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gerçekleştirildi.

hat ve teknik özellikler:

Türkiye'yi Avrupa demir yolu ağına bağlayan hattın uzunluğu 153 kilometre olarak veriliyor. Elektrikli altyapıyla çalışacak hızlı trenler saatte 200 kilometre hıza ulaşabiliyor ve vagon dizilimleriyle toplam 221 yolcu kapasitesine sahip. Edirne'den hareket eden ilk seferin Çerkezköy'e varış süresi ise 54 dakika olarak açıklandı; bu, bölge içi seyahatlerde ciddi zaman tasarrufu anlamına geliyor.

yolculardan ilk izlenimler:

Gara gelen vatandaşlar yeni hattın sunduğu konfor ve hızdan memnuniyet duyduklarını belirtti. Tunçer Metin, eski trenlerin yavaşlığını vurgulayarak "Eski tren çok ağır gidiyordu, bir ölümdü yani. Çok iyi, saatte 200 kilometre hızla gidiyor" ifadelerini kullandı. Türkan Çekirge, zaman avantajına dikkat çekerek "50 dakikada gitmek çok iyi. Acelesi olanlar için de çok iyi oldu" dedi. Tunay Çekirge ise hattın Edirne için önemli bir kazanım olduğunu belirterek "Çok memnunum. Edirne olarak güzel bir şey olmuş. Hayırlı olsun" diye konuştu. İlk seferde olan Ali Kutay Korkmaz da "Çok mutluyuz. Çok güzel oldu. Artık 1,5 saatte İstanbul’da olacağız" şeklinde duygularını paylaştı.

İlk günün ilgisi ve yolcuların memnuniyeti, hattın bölge ulaşımı açısından taşıdığı önemi ortaya koydu. Modern demir yolu hizmetinin kısa vadede Edirne ile İstanbul arasındaki bağlantıyı kolaylaştırması ve şehirler arası yolculuklarda konforu artırması bekleniyor.

Edirne Garı'ndan kalkan tren, planlandığı üzere Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine doğru yol aldı ve hattın düzenli seferlerle bölge ulaşımına katkı sağlaması hedefleniyor.

EDİRNE'DE HIZLI TREN HEYECANI YAŞANDI. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI (TCDD) GÖREVLİLERİNİN BİLET KONTROLLERİNİN ARDINDAN TRENE BİNEN YOLCULAR, SAAT 09.00'DA HATTAKİ İLK SEFERLE ÇERKEZKÖY'E HAREKET ETTİ.