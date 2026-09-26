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BŞEÜ'lü akademisyenin Çin çıkarması: iki ödül ve kalıcı koleksiyon kabulü

BŞEÜ Seramik ve Cam Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Elif Gündüz, Çin'deki uluslararası etkinlikte iki ödül aldı ve iki eseri müzenin kalıcı koleksiyonuna seçildi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Ayşe Şen

BŞEÜ'lü akademisyenin Çin çıkarması: iki ödül ve kalıcı koleksiyon kabulü

BŞEÜ akademisyeni Elif Gündüz uluslararası platformda ödül aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Elif Gündüz, Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Rongxian kentinde düzenlenen uluslararası seramik sanatı etkinliğinde iki ödüle layık görüldü. Etkinlik kapsamında sergilenen iki farklı eseri ise Rongxian Uluslararası Seramik Eserler Müzesinin kalıcı koleksiyonuna kabul edildi.

etkinlik içeriği ve katılımcılar:

Uluslararası Seramik Sanatı, Kültürü, Eğitimi ve Değişimi Derneği (ISCAEE) tarafından düzenlenen program, sergi, konferans, teknik gezi ve kültürel etkinlikleri bir araya getirdi. Farklı ülkelerden sanatçı ve akademisyenlerin katıldığı organizasyonda Türk temsilciler de yer aldı. BŞEÜ'den Dr. Öğr. Üyesi Elif Gündüz'ün yanı sıra Prof. Dr. Zehra Çobanlı, Dr. Öğr. Üyesi Canan Güneş ve Dr. Sibel Özdoğan’ın eserleri de sergide gösterildi. Organizasyon komitesi, Gündüz'ün sanatsal çalışmaları ve katkılarını değerlendirerek iki ayrı ödül takdim etti.

üniversite perspektifi ve uluslararası etki:

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, etkinliğin Türk seramik sanatının uluslararası tanıtımına katkı sağladığını ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerle yeni iş birlikleri için imkân yarattığını vurguladı. Rektörün değerlendirmesine göre gerçekleştirilen çalışmalar, Türk seramik sanatının uluslararası görünürlüğünü artırırken üniversitenin sanat ve kültür alanındaki uluslararası akademik ilişkilerini geliştirmesine de olanak sağladı. Seçilen eserlerin müze koleksiyonunda yer almasıyla, Türk seramik geleneğinin ve kültürünün küresel platformlarda daha görünür hale gelmesi hedefleniyor.

BŞEÜ’LÜ AKADEMİSYENE ÇİN’DE İKİ ÖDÜL: ESERLERİ KALICI KOLEKSİYONA ALINDI GÜZEL SANATLAR VE TASARIM...

BŞEÜ’LÜ AKADEMİSYENE ÇİN’DE İKİ ÖDÜL: ESERLERİ KALICI KOLEKSİYONA ALINDI GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF GÜNDÜZ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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