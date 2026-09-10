BŞEÜ'nün isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına yoğun talep

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesindeki isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı, öğrenciler tarafından yüksek oranda rağbet gördü. Program, üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülüyor ve katılımcılara yabancı dil becerilerini sistematik şekilde geliştirme imkânı sağlıyor.

Programın içerik ve amaçları:

Yüksekokul, alanında uzman akademik kadrosu ve çağdaş eğitim altyapısıyla öğrencilere yönelik program kapsamında dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine odaklanıyor. Eğitimler, öğrencilerin akademik İngilizce yeterliklerini artırmayı ve yabancı dil altyapılarını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu sayede öğrencilerin ders yaşamında ve mesleki alanda İngilizceyi etkin kullanabilmeleri amaçlanıyor.

Uluslararası iletişim ve mesleki katkı:

Program ayrıca öğrencilerin farklı kültürlerle kuracağı iletişimi desteklemeyi ve uluslararası akademik veya mesleki ortamlarda daha etkin rol almalarını sağlamayı hedefliyor. Yabancı dil altyapısının güçlendirilmesi sayesinde öğrencilerin uluslararası iş birlikleri ve hareketlilik fırsatlarından yararlanma olanaklarının artması bekleniyor.

Rektörün değerlendirmesi:

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, öğrencilerin programa gösterdiği yoğun ilgiyi değerlendirirken yabancı dil eğitiminin önemine vurgu yaptı. Kaplancıklı, "Günümüzün akademik ve mesleki dünyasında yabancı dil yeterliği; farklı bilgi ve kültür alanlarına erişim, uluslararası iletişim ve iş birliğinin yanı sıra öğrencilerimizin akademik ve mesleki gelişimleri açısından da önemli bir yetkinlik olarak öne çıkmaktadır. Öğrencilerimizin farklı kültürlerle iletişim kurabilmeleri, uluslararası akademik iş birliklerinden ve hareketlilik imkânlarından etkin şekilde yararlanabilmeleri, aynı zamanda mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları iletişim becerilerini geliştirebilmeleri için güçlü bir yabancı dil altyapısına sahip olmalarını önemsiyoruz" dedi.

Yüksekokulun sunduğu bu isteğe bağlı hazırlık programı, hem bireysel dil gelişimini destekleyen hem de öğrencilerin akademik ve profesyonel kapasitelerini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir eğitim seçeneği olarak öne çıkıyor.

BŞEÜ' DE İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINA YOĞUN İLGİ