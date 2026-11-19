Buca'da çöplük arazide günlük yangınlar mahalleyi bezdirdi:

İzmir'in Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'nde, mobilyacı esnafının yoğun olduğu sanayi bölgesindeki boş arazi zamanla çöplüğe döndü. Bölge sakinleri ve esnaf, alanda biriken atıkların neredeyse her gün tutuştuğunu ve çıkan dumanın yaşamı olumsuz etkilediğini belirtiyor. Sorunun daha önce Buca Belediyesi'ne bildirildiği ancak kalıcı çözüm sağlanmadığı ifade ediliyor.

Esnaf ve sakinlerin tepkisi:

Mahalledeki duruma ilişkin konuşan Faruk Altuntaş, "Belediye bu çöpleri toplamadığından buradaki esnaf kaçış yolu olarak çöplerini buraya döküyor. Bu durum da burada hava ve çevre kirliliğine çokça yol açıyor. Hatta bu dükkanların yanmasına sebep oluyor. Kısa zamanda bir çözüm bulunmasını rica ediyoruz. Defalarca şikayet edilmiş. Çokça şikayet edilmesine rağmen maalesef bir çözüm bulunmadı. Bu durum İzmir’in kanayan bir yarasıdır. Astım ve bronşit hastası olan birçok kişi için büyük bir tehlike arz ediyor" dedi.

Sağlık ve yaşam üzerindeki etkiler:

Çıkan dumanın evlere kadar ulaştığını anlatan Emin Elçeki ise, "Evimde oturduğum halde zehirleniyorum. Buca Belediyesi’nin buraya çöp dökmesi bizim için sıkıntı oluşturuyor. Evimde iki tane de çocuğum var. Çözüm bekliyoruz. Temizleniyor. Ondan sonra tekrar gelip çöp atılıyor. Benim evimde muhabbet kuşum vardı. 3 gün önce dumandan etkilenerek öldü" ifadelerini kullandı. Elçeki ayrıca, "Bir dip odamız var. Dumandan dolayı orada oturuyoruz. Balkonum var ama çıkamıyorum. Penceremi açamıyorum. En kısa sürede de çözüm istiyoruz" diye konuştu.

Bölge sakinleri, alanda düzenli temizlik, atık takibi ve yangınları önleyecek önlemler talep ediyor; özellikle astım ve bronşit gibi solunum yolu rahatsızlığı bulunanların risk altında olduğuna dikkat çekiliyor.

EMİN ELÇEKİ