Başiskele'de çocuklar drama ve satrançla yeteneklerini keşfediyor

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kurslar, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde çocuklara yönelik olarak düzenleniyor. Programın amacı, çocukların hem bireysel hem de sosyal yönlerini güçlendirerek okul ve günlük yaşamda daha rahat ve üretken olmalarını sağlamak.

drama eğitimlerinin odağı:

Drama derslerinde çocuklar; canlandırma, doğaçlama ve grup çalışmaları ile tanışıyor. Bu çalışmalar sayesinde empati kurma, birlikte hareket etme ve duygularını yapılandırarak ifade etme üzerinde duruluyor. Eğitmenlerin yönlendirmesiyle, öğrenciler sahne deneyimi kazandıkça özgüvenlerini artırıyor ve iletişim becerilerini pekiştiriyor.

satrançla stratejik düşünce ve sabır:

Satranç kurslarında ise dikkat, sabır ve planlama yeteneği ön plana alınıyor. Çocuklar hamlelerini önceden planlamayı, farklı ihtimalleri değerlendirmeyi ve olası sonuçlara göre strateji geliştirmeyi öğreniyor. Bu süreç, karar verme ve problem çözme becerilerinin yanı sıra mantıklı düşünme alışkanlığını da destekliyor.

Her iki eğitim türü de çocukların okul başarısına ve sosyal ilişkilerine olumlu katkı sağlamak üzere tasarlandı; drama onların duygusal ve ifade becerilerini genişletirken, satranç analitik düşünce ve sabrı güçlendiriyor. Kurslar, gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri ve günlük yaşamda daha etkin rol almaları için bir fırsat sunuyor.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN HAYAL GÜCÜNÜ, ÖZGÜVENİNİ VE STRATEJİK DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA DRAMA VE SATRANÇ EĞİTİMLERİ VERİYOR.