Olayın ortaya çıkışı:

İçişleri Bakanlığı, Hatay’da kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar’ın cinayete kurban gittiğinin tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Bezar’ın Antakya’ya geldiği ve buradan sonra kendisinden haber alınamadığı bildirildi. Olay, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmayla gündeme geldi.

Soruşturmanın bulguları:

Polis ve savcılık çalışmalarında, kayıp şahsın daha önce uyuşturucu madde alışverişi ve kullanımı nedeniyle tanıştığı M.K. ile görüştüğü belirlendi. M.K.'nin ifadesinde, Bezar’ın Antakya’ya görüşmek amacıyla geldiğini ve bu durumu öğrenen E.C.K. ile aralarında tartışma yaşandığını söylediği aktarıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda elde edilen ifadeler doğrultusunda; E.C.K. ve eniştesi N.D. tarafından Bezar’ın bıçaklanarak öldürüldüğü, cesedi önce varil içinde yakmaya çalıştıkları, geriye kalan parçaları çuvala koyup Asi Nehri kenarına attıkları yönünde bulgulara ulaşıldı.

Operasyon ve adli işlemler:

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinin olayı doğrulaması üzerine, polis ekipleri Asi Nehri kıyısında arama başlattı; dalgıç polislerce yapılan çalışmada Bezar’ın çuval içerisinde cesedi bulundu. Yetkililer, faili meçhul olayları titizlikle yeniden ele aldıklarını ve işlenen suçları aydınlatmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, görevli birimlerin çabaları ve soruşturmadaki ilerleme nedeniyle Hatay Emniyet Müdürlüğü, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile çalışmaya katılan ekipler tebrik edildi.

CESET, ASİ NEHRİ KENARINDA ARANDI