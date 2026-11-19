Elektrikli araçlarda kaza sonrası yangın riski ve uzman uyarısı

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Türkcan, trafik kazasında darbe alan elektrikli araç bataryalarının hemen değil günler sonra bile yangına neden olabileceğini belirtiyor. Derince ilçesinde 3 Kasım tarihinde yoldan çıkarak ormanlık alana giren ve alev topuna dönüşen Mercedes marka olayında iş insanı Zeynel Artemis hayatını kaybetmişti. Türkcan, benzer vakalara ilişkin riskleri, müdahale zorluklarını ve kaza sonrası yapılması gerekenleri İhlas Haber Ajansı’na anlattı.

batarya hasarı ve termal yönetim sistemi:

Elektrikli araçlarda bataryalar aracın tabanında yer alıyor. Alt kısmına gelen bir darbe batarya kutusu, modül veya hücrelerde deformasyona yol açabiliyor. Darbe alan hücreler şarj veya deşarj akımıyla diğer hücrelerden daha fazla ısınabilir; bu ısının yayılması termal kaçak adı verilen zincirleme yangına neden olabiliyor. Türkcan, termal yönetim sisteminin batarya güvenliği için kritik olduğunu vurguluyor. Bu sistem düzgün tasarlanıp çalıştığında bataryanın performansı korunuyor ve kullanım ömrü artıyor; Türkcan bu ömrü 10 yıl ve hatta 300-400 bin kilometreye kadar uzanabilecek düzeyde olabileceğini ifade etti.

şarj sürecinde riskler ve domino etkisi:

Şarj sırasındaki yangınların oluşumunda hem şarj istasyonu hem araçtaki bağlantı noktaları ve kabloların standartlara uygunluğu ile periyodik kontrollerinin yapılması büyük önem taşıyor. Türkcan, hatlardaki yüksek ısının kontrol edilememesi halinde şarj sırasında yangının tetiklenebileceğini, bir hücrenin tutuşmasının termal kaçakla birlikte diğer hücrelere saniyeler içinde yayılarak adeta bir domino etkisiyle bataryanın tamamının yanmasına yol açabileceğini belirtti.

müdahale ve takip önerileri:

Elektrikli araç yangınlarına müdahale içten yanmalı motorlu araçlara göre daha zor. Türkcan, bu yangınların kontrol altına alınabilmesi için yer ve duruma göre 25-30 ton su harcanmasının gerekebileceğini, içten yanmalı motor yangınlarında olduğu gibi oksijenin bitirilmesiyle sorunun çözülmediğini çünkü bataryanın kendi içinde gaz üretebildiğini vurguladı. Bu gazın önce dışarı çıkıp sonra tutuşması ve domino etkisiyle hızlı yayılma riski bulunduğu için söndürmenin güç olduğu belirtildi.

Kaza sonrası alınması gereken önlemler konusunda Türkcan şu adımları önerdi: etkilenen araç kazadan sonra bir karantina bölgesine çekilmeli ve en az 5 gün boyunca termal kamerayla bataryanın her bölgesi izlenmeli. Sıcaklık artışı tespit edilirse araca yaklaşılmamalı ve servis içine alınmamalı. Ayrıca darbe almış bataryaların çıkarılarak dışarıya alınması ve yeni bir batarya ile değiştirilmesi gerektiği, darbe almış bataryanın kullanımının güvenli olmadığı ifade edildi.

Türkcan, yangın anında araç başında durmamak, güvenli mesafede beklemek ve olay yerini itfaiye ile diğer müdahale ekipleri için güvenli tutmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca elektrikli taşıtların yangın riski nedeniyle tercih edilmemesinin doğru olmadığını; dünya şehirlerinde hava kalitesi, gürültü ve sürdürülebilirlik hedefleri açısından elektrikli mobilitenin gerekliliğini ve genel yangın riskinin diğer araç türlerine kıyasla daha düşük seviyelerde olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, kaza sonrası görünürde hasarsız görünen bir bataryanın bile içinde barındırdığı deformasyon nedeniyle gecikmeli yangın riski taşıdığı; bu nedenle hem kazazedelerin hem de müdahale ekiplerinin termal izlemi ve uygun güvenlik protokollerini uygulaması gerektiği uzmanlar tarafından tekrarlandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN TRAFİK KAZALARININ ARDINDAN ANİDEN ALEV ALMASININ NEDENLERİNİ ANLATAN PROF. DR. ALİ TÜRKCAN, DARBE ALAN BATARYALARIN ARAÇLARDA GÜNLER SONRA BİLE YANGINA NEDEN OLABİLECEĞİNİ, BU YANGINLARIN SÖNDÜRÜLMESİ İÇİN İSE 30 TONA KADAR SU GEREKEBİLECEĞİNİ BELİRTTİ.