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bucak'ta 6'ncı kattan düşen genç hayatını kaybetti

Burdur’un Bucak ilçesinde 6'ncı kattaki terastan düşen 19 yaşındaki Muhammet Çağrı Çiçen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; 5 arkadaşı gözaltına alındı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

bucak'ta 6'ncı kattan düşen genç hayatını kaybetti

6'ncı kattan düşen genç hayatını kaybetti

Burdur’un Bucak ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 6'ncı kattaki terastan düşerek ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın nedeni henüz bilinmiyor, soruşturma sürüyor.

olay yeri ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, olay Oğuzhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde gerçekleşti. Muhammet Çağrı Çiçen (19), 6'ncı kattaki terastan düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; genç, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

soruşturma devam ediyor:

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Çiçen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Olay sırasında gençle birlikte bulunan 5 arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin tahkikat devam ediyor.

6. kattan düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

6. kattan düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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