Buharkent kaymakamlığına atandı

Aydın’ın Buharkent ilçesine atanan Kaymakam Tolga Tanış, resmen görevine başladı. Geçtiğimiz ağustos ayından bu yana kaymakamlık görevini vekaleten yürüten Mehmet Halit Haydaroğlu'nun ardından yapılan atama, İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni kaymakam atamaları kapsamında duyuruldu.

atama süreci:

İçişleri Bakanlığı kararıyla yapılan yer değişiklikleri sonucu Buharkent Kaymakamlığı'na getirilen Tolga Tanış, görevi devraldı. İlçede vekaleten yürütülen yönetim sürecinin ardından kalıcı atamanın yapılmasıyla birlikte idari sorumluluk yeni kaymakama geçmiş oldu.

eğitim ve mesleki geçmiş:

Tolga Tanış, 1992 yılında İstanbul'da doğdu ve Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2022 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Eskişehir Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı.

Mesleki kariyeri boyunca farklı ilçelerde görev yapan Tanış, sırasıyla 2023'te Konya'nın Derebucak ilçesinde kaymakam vekilliği, 2024'te Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kaymakamlık ve 2025-2026 yıllarında Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde görev yaptı. Son atama ile birlikte Tanış, Buharkent Kaymakamlığı görevini üstlenmiş oldu.

Yetkililer, yeni kaymakamın ilçedeki idari işleyişe hızla adapte olacağı ve görevini sürdüreceği yönünde bilgilendirme yaptı.

AYDIN'IN BUHARKENT İLÇESİNE ATANAN KAYMAKAM TOLGA TANIŞ, GÖREVİNE BAŞLADI.