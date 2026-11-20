İznikli çiftçi aracılara karşı doğrudan satışa geçti

İznik'te zeytinyağı üreten İbrahim Kutlu, üreticiden tüketiciye uzanan zincirdeki fiyat farklarına tepki göstererek yağını litresi 200 lira olarak doğrudan satışa çıkardı. Kutlu'nun sosyal medyada yayılan görüntüleri sonrası telefonları yoğun siparişle kilitlendi.

maliyetler ve üreticinin iddiaları:

Kutlu, zeytin hasadının ve işçilik maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çekti; bir ton zeytinin toplanması için yaklaşık 10 işçi gerektiğini ve yalnızca işçilik maliyetinin 25 bin lira'yı bulduğunu belirtti. Zeytinin kilogramını üreticinin genellikle 15-20 TL arasında satmak zorunda kaldığını anlattı.

Ürettiği zeytinyağının tamamen doğal olduğunu savunan Kutlu, "Ben çocuğumla, soframla önüme ne koyuyorsam size de aynı ürünü gönderiyorum. İstediğiniz laboratuvar sonuçlarına da açığız. Herhangi bir sorun bulunursa her türlü yaptırıma razıyız. Çünkü ben ürünümün arkasındayım" dedi.

aracılar, çek uygulamaları ve fiyat farkı:

Çiftçi, aracılara yönelik eleştirisini net şekilde dile getirdi: "Benden ürünün tenekesini bin liraya alıp gariban vatandaşın sofrasına 2 bin, 2 bin 500 liraya koyuyorlar. Üstelik bana 6-7 aylık çekler kesiyorlar. Bu çeklerin ödenip ödenmeyeceği de belli değil." Kutlu, aracılarla mücadele etmeye tek başına karar verdiğini söyledi.

Sosyal medya üzerinden kurduğu platformla ürünlerini Türkiye'nin 81 iline ulaştırmayı hedeflediğini belirten Kutlu, kısa sürede yoğun talep aldığını ve siparişlere yetişmekte zorlandığını aktardı. Ayrıca zeytinyağında taklit ve tağşiş sorununa da dikkat çekti.

Vatandaşlara doğrudan üreticiden alışveriş yapma çağrısında bulunan Kutlu, "Alışverişinizi çiftçiden yapın. Her çiftçi kendi ürününü kendisi satsın. Sosyal medya çok güçlü. Ben bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı ve yetkililerden yol kenarında, zeytin ağacını görmemiş kişilerin yağ satmasının engellenmesini talep etti.

Kutlu, zeytinin kültürel ve ekonomik önemine vurgu yaparak, "Bu zeytinin hakkı 20 lira değil" dedi ve devlet yetkililerinden soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi. Kendisi ise ürününü tarladan sofraya doğrudan ulaştırmaya kararlı olduğunu ekledi.

BURSA'NIN İZNİK İLÇESİNDE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ YAPAN ÇİFTÇİ İBRAHİM KUTLU, ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE ULAŞAN SÜREÇTE YAŞANAN FİYAT ARTIŞLARINA TEPKİ GÖSTERDİ. ZEYTİNİN KİLOGRAMINI 20 TL'DEN SATTIĞINI, TOPLAMA MALİYETLERİNİN İSE HER GEÇEN GÜN ARTTIĞINI BELİRTEN KUTLU, ÜRETTİĞİ ZEYTİNYAĞINI ARACILARA VERMEK YERİNE DOĞRUDAN TÜKETİCİYE ULAŞTIRMA KARARI ALDI. LİTRESİNİ 200 TL'DEN SATIŞA SUNDUĞU ZEYTİNYAĞINDA ARACILARIN DEVREYE GİRMESİYLE FİYATLARIN 2 BİN İLA 2 BİN 500 TL SEVİYELERİNE ÇIKTIĞINI ÖNE SÜREN KUTLU, "BENDEN BİN LİRAYA ALIP VATANDAŞIN SOFRASINA 2 BİN, 2 BİN 500 LİRAYA KOYUYORLAR" DEDİ.