Eskişehir'de örgüye dönüş: soğuklar ve yılbaşı etkisi

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesi ve yılbaşı hazırlıkları, el örgüsü ve yün ürünlerine olan ilgiyi artırdı. Vatandaşlar hem hobi edinmek hem de hediyelik eşya ve ek gelir elde etmek amacıyla atkı, bere, kazak ve battaniye gibi ürünleri kendileri örmeyi tercih ediyor. Kentte kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte yün ve tuhafiye dükkânlarında gözle görülür bir hareketlilik başladı.

talep artışı ve gençlerin rolü:

Tuhafiye işletmecisi Vahdettin Söğütlü, fiyatları herkesin ulaşabileceği seviyede tutmaya çalıştıklarını belirterek özellikle üniversite öğrencilerinin mağazalara hediyelik eşya yapmak için geldiğini söyledi. Söğütlü, "Kışlık yünler bu sene çok moda ve her geçen yıl daha da gelişiyor. Eskişehir’de soğuklarla birlikte işlerimiz artık bir hobi gibi ilerliyor. Yılbaşı yaklaştığı için hediyelikler hazırlanıyor. Fiyatlarımız hazır bir kazağa ya da atkıya göre çok uygun. Gençlerin ve üniversite öğrencilerinin ilgisi de yoğun. Onlar genellikle arkadaşlarına hediye etmek için atkı, bere, şapka veya televizyon izlerken kullanabilecekleri diz battaniyeleri örüyorlar" ifadelerini kullandı. Bu talep, dükkânlara gelen müşteri profilini de çeşitlendiriyor; hobi amaçlı alımlar yanında hediye üretimine yönelik satışlar öne çıkıyor.

sosyal medya ve ticari dönüşüm:

Söğütlü, örgünün ekonomik koşullar nedeniyle ev hanımları için gelir kapısına dönüştüğünü ve bazı üreticilerin sosyal medya üzerinden yurt dışına dahi satış yaptığını aktardı. Piyasada el örgüsü ürünlerin 2-3 bin liradan başlayıp 7-8 bin liraya kadar alıcı bulduğunu söyleyen Söğütlü, buna karşılık müşterilerin daha düşük maliyetli iplerle benzer ürünleri üreterek sattığını belirtti: "Ekonomik nedenlerden dolayı müşterilerimiz ördükleri ürünleri satıyor. Sosyal medya üzerinden sayfa açıp yurt dışına satış yapanlar var. Piyasada 2-3 bin liradan başlayıp 7-8 bin liraya kadar çıkan el örgüsü çantaları, kâğıt iplerden kendileri yapıp satarak para kazanan çok müşterimiz bulunuyor." Hobi malzemeleri, düşük üretim maliyetiyle özellikle zor ekonomik dönemlerde önemli bir gelir kaynağı haline geliyor.

gelenekselden günlük kullanıma dönüşüm:

Söğütlü, şehirleşmeyle birlikte geleneksel çeyizlik örgü örneklerinin yerini günlük kullanıma uygun ve hediyelik ürünlerin aldığını vurguladı. Düğünlerde gelinlere atılan simli şallardan ziyade pratik kullanım için atkı, bere, çocuk kıyafetleri gibi ürünlerin tercih edildiğini belirten işletmeci, çocuk giysilerinin pahalılığına dikkat çekti. Söğütlü, "Bugün 70-80 liralık bir yumak iple bir bebek yeleği ya da kazağı rahatlıkla çıkarılabiliyor. Böylece el emeği, hem ekonomik hem de manevi değeri yüksek bir hediye olarak ön plana çıkıyor" diyerek el örgüsünün hem maddi hem de duygusal değerini özetledi.

Sonuç olarak Eskişehir'deki bu eğilim, kış mevsimiyle tetiklenen bir hobi dalgası olmanın ötesinde, gençlerin ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyenlerin bir gelir modeli arayışına yanıt veriyor. Hem hazırlık hem de satış süreçlerinde sosyal medya ve düşük maliyetli malzemelerin rolü artarken el emeği ürünlerin değeri korunuyor.

TUHAFİYE İŞLETMECİSİ VAHDETTİN SÖĞÜTLÜ