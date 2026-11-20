olayın ayrıntıları:

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, İnönü Mahallesi'nde dün saat 03.45 sıralarında yapılan kontrolde park halindeki bir araçta arama gerçekleştirildi. Aramada 54 bin 850 adet uyuşturucu hap bulundu.

gözaltı ve adli işlem:

Olayla bağlantılı olarak 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı ve konuya ilişkin soruşturma Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

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