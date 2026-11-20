Kaza yerinden ilk bilgiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D-400 kara yolu üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil, önünde seyreden traktörün römorkuna arkadan çarptı. Olay, Bereket Mahallesi kesiminde gerçekleşti.

Kaza ve araçlardaki hasar

Edinilen bilgilere göre, 07 CBR 732 plakalı otomobili kullanan Hasan F., seyir halindeki 07 COY 419 plakalı traktörün arkasında bağlı bulunan römorka arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle römork yerinden çıktı ve otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yaralıya müdahale

Kazada yaralanan otomobil sürücüsüne 112 sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralı, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı; sürücünün hayati durumunun iyi olduğu bildirildi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL TRAKTÖRÜN ARKASINDA TAKILI RÖMORKA ÇARPTI. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.