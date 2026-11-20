Tuzcuzade'de kentsel dönüşüm adımı: tebligatlar muhtarlıkta ilan edildi

Bayburt'un Tuzcuzade Mahallesi'nde riskli alan kapsamında yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları için hak sahiplerine yönelik davet tebligatları, mahalle muhtarlığının ilan panosuna asıldı. Bu uygulama ile sürecin görünürlüğü artırılmak ve hak sahiplerine ulaşılması hedefleniyor.

ilan ve bilgilendirme:

İlan işlemi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesindeki kentsel dönüşüm personeli tarafından gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, asılan tebligatlarla hak sahiplerinin uzlaşma sürecine ilişkin bilgilendirilmesi ve davetin duyurulmasının amaçlandığı belirtildi.

uzlaşma ve sözleşme süreçleri:

Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahipleriyle yapılacak uzlaşma görüşmeleri ve sözleşme işlemleri, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Uzlaşma ofisinda yürütülüyor. Yetkililer sürecin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi ve hak sahiplerinin ofis aracılığıyla görüşme randevusu alabileceğini hatırlattı.

Mahalle panosuna asılan tebligatlar, sürecin resmi ve takip edilebilir bir adım olduğunu gösteriyor. Hak sahiplerinin ilanları takip ederek Uzlaşma Ofisi ile iletişime geçmeleri, kentsel dönüşümün sağlıklı ilerlemesi açısından önem taşıyor.

BAYBURT’TA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA TEBLİGAT SÜRECİ BAŞLADI