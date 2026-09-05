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Buharkent’te hız ve tutku sahne aldı: 6. tırmanma yarışı seremonik startla açıldı

Buharkent’te 6. Buharkent Tırmanma Yarışı seremonik startla açıldı; Kayaburnu-Ericek parkurunda 12 pilot yarın 10.00’da zamana karşı yarışacak, ödül töreni 16.00’da.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 19:34

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Buharkent’te hız ve tutku sahne aldı: 6. tırmanma yarışı seremonik startla açıldı

Buharkent’te tırmanma heyecanı start aldı:

Aydın’ın Buharkent ilçesinde düzenlenen 6. Buharkent Tırmanma Yarışı, bugün yapılan seremonik start töreniyle resmen başladı. Etkinlik, otomobil sporları tutkunlarını ve Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen pilotları bir araya getirdi. Buharkent, son yıllarda Türkiye’nin önemli tırmanma parkurlarından biri haline geldi ve bu yıl da yarışseverlere heyecanlı anlar yaşatacak.

parkur ve katılımcılar:

Yarış, Kayaburnu-Ericek yolunda oluşturulan parkurda gerçekleştirilecek. Farklı kategorilerde toplam 12 pilot zamana karşı mücadele edecek. Yarış otomobilleri ve pilotlar, seremonik start sırasında ilçe sakinleriyle buluştu; gösterilen ilgi, organizasyonun yerel düzeydeki önemini ortaya koydu.

program ve ödül töreni:

Organizasyonun ev sahibi Buharkent Belediyesi tarafından düzenlenen seremonik startın ardından, mücadeleler 6 Eylül Pazar günü, saat 10.00 itibarıyla Kayaburnu-Ericek yolunda başlayacak. Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren pilotlar için saat 16.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda ödül töreni düzenlenecek.

Etkinliğe ilişkin konuşan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Kaymakamımız Mehmet Halit Haydaroğlu, ilçe protokolümüz ve hemşehrilerimizle birlikte 6. Buharkent Tırmanma Yarışı’nın seremonik start törenini gerçekleştirdik. Atatürk Caddesi’nde düzenlenen törende yarış araçları ve pilotlarımız hemşehrilerimizle buluştu. Yarın Kayaburnu-Ericek yolunda gerçekleştirilecek yarışlarda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyor, tüm hemşehrilerimizi yarış heyecanını birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Yerel yönetimin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, hem sporcular hem de izleyiciler için kıyasıya bir rekabet ve kent yaşamına hareketlilik getiren bir etkinlik olmayı sürdürüyor. Organizasyon boyunca güvenlik ve düzen önlemlerinin alındığı belirtildi.

AYDIN’IN BUHARKENT İLÇESİNDE TÜRKİYE TIRMANMA ŞAMPİYONASI’NIN 4. AYAĞI OLAN 6. BUHARKENT TIRMANMA...

AYDIN’IN BUHARKENT İLÇESİNDE TÜRKİYE TIRMANMA ŞAMPİYONASI’NIN 4. AYAĞI OLAN 6. BUHARKENT TIRMANMA YARIŞI, BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLEN 'SERMONİK START' İLE BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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