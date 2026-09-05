İlhan Palut: takım olarak ayağa kalkacağız, taraftardan özür diliyorum

maç sonrası değerlendirme:

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Konyaspor, deplasmanda Erzurumspor FK’ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör İlhan Palut, alınan sonucun sorumluluğunu üstlendi ve "taraftarımızdan özür diliyorum" dedi. Palut, rakibini tebrik ederek karşılaşmayı "tek kelimeyle kötü bir süreç" olarak nitelendirdi ve Erzurumspor ile takımını maça iyi hazırlayan Serkan hoca için övgüde bulundu.

mücadele ve saha içi eleştiriler:

Palut, kötü futbolun kabul edilebileceğini ancak mücadele eksikliğinin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Teknik adam, ikili mücadelelerin bırakılmasını ve ortak topların rakibe terk edilmesini eleştirerek "Bir teknik heyet takımını ne kadar iyi hazırlamışsa, diğer tarafta ben bu görüntüyü beklemiyordum; demek ki hazırlayamamışım" ifadelerini kullandı. Bu tespitle, saha içindeki motivasyon eksikliğinin hazırlanışla doğrudan bağlantılı olduğunu ve bunun üstünde düşünülmesi gerektiğini belirtti.

sistem değişikliği, beklenti ve öncelikler:

İkinci yarıda yapılan sistem değişikliğiyle Konyaspor’un oyunu rakip sahaya yıktığını ve toparlanma gösterdiğini söyleyen Palut, yine de bunun istenen seviyede olmadığını ifade etti. Golün ardından rakibin direnç kazanmasının maçın kaderini etkilediğini belirterek, bu sürecin dizilişten ve oyuncu seçiminden önce bir başkaldırı, silkeleniş ve mücadele hırsı gerektirdiğini vurguladı. Dördüncü mağlubiyetin kabul edilmemesi gerektiğini; bunun yerine ilk adımın atılması gerektiğini söyledi.

Palut sözlerini, sorumluluğu üstlendiğini ve eleştirilere açık olduğunu belirterek tamamladı: "Hiçbir bahanenin arkasına sığınmıyorum, ucuz kahramanlık da yapmıyorum. Tüm eleştirilere en sertine kadar açığım." Teknik direktör, inancına ve enerjisine vurgu yaparak takımın bu tabloyu değiştirmek için çalışacağını duyurdu.

KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İLHAN PALUT, ERZURUMSPOR FK’YA DEPLASMANDA 1-0 MAĞLUP OLDUKLARI MAÇIN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.