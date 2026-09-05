Final kapısında: Eda Erdem Dündar'dan hedef tamamlandı mesajı

A millî takım finalde

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi. Maçın ardından kaptan Eda Erdem Dündar, 'Çok mutluyuz çünkü bir hedef daha tamamlandı' diyerek galibiyetin takım için taşıdığı değeri vurguladı.

maç ve saha performansı:

Dündar, maç boyunca takımın ilk sayısından son sayısına kadar odaklandığını belirtti ve özellikle blok-defans hattının öne çıktığını söyledi. Rakibin önemli oyuncularını durdurmayı başardıklarını, pasör Maja'yı oyundan çıkarmayı başardıklarını ifade etti. Savunmadan kazanılan topları hızlı ve etkili şekilde hücuma çevirdiklerini; bu 'transition' toplarının hem rakibin direncini kırdığını hem de takımın motivasyonunu artırdığını anlattı.

final beklentisi ve taraftar katkısı:

Kaptan, finale ilişkin olarak bu karşılaşmanın 'Avrupa'nın en iyi iki takımı'nın mücadelesi olacağını söyledi ve maçın zorlu geçeceğini öngördü. Ev sahibi avantajının bugün hissedildiğini, tribünlerdeki seyircinin takıma büyük destek verdiğini belirterek taraftarlara teşekkür etti. Dündar, 'Yarın asıl önemli gün. Umuyoruz ki hem ekran başında bizi izleyenler hem de sahada yanımızda olanlarla beraber tüm Türkiye tek yürek olup o kupaya tekrardan kavuşmak için her şeyimizi vereceğiz' dedi.

takım oyunu ve taktik uygulama:

Dündar, Teknik Direktör Daniele Santarelli ve ekibinin verdiği taktiklerin büyük ölçüde sahada uygulandığını vurguladı: 'Dani'nin verdiği neredeyse tüm taktikleri yerine getirebildik. Bu da bizim için çok mutluluk verici.' Orta oyuncuların bloğu çekmesiyle birlikte Melissa gibi hücum opsiyonlarının rahatladığını, köşelerin daha etkili kullanıldığını söyledi. Kısa toplar ve tek ayak toplarıyla ilgili ön hazırlıkların maça olumlu yansıdığına dikkat çekti.

odağı koruma ve geçmiş deneyimler:

Maçın ikinci setinde Sırbistan cephesinden gelen yoğun itirazlara değinen Dündar, benzer bir durumun 2019 finalinde de yaşandığını hatırlattı. Bu tip anlarda takım olarak odağı kaybetmediklerini, içeride kalıp birbirleriyle konuştuklarını ve rakibe fazla ilgi göstermemenin avantaj sağladığını söyledi. Dündar sözlerini, 'Tekrardan aynı başarıyı yaşamayı çok istiyoruz' ifadesiyle noktaladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, "Çok mutluyuz çünkü bir hedef daha tamamlandı. Sırbistan gibi güçlü bir rakibe karşı 3-0'lık net skor bizim için çok değerli. Yarın çok önemli bir maça çıkacağız" dedi.