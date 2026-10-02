Buldan Ticaret Odası'nda yeni dönem: Özgür Önder başkan

Seçimde öne çıkanlar:

Buldan Ticaret Odası üyelerinin oylarıyla yapılan seçimleri Özgür Önder liderliğindeki mavi liste kazandı. Mavi liste, Halis Ödel başkanlığındaki turuncu listeyi 16 oy farkla geride bırakarak yeni dönemde oda yönetimi için yetki aldı.

Seçim sonucuna göre Özgür Önder, Buldan Ticaret Odası’nın yeni başkanı oldu. Sonuçlar, üyelerin tercihinin Önder ve ekibinden yana olduğunu gösterirken, yarışın az farkla tamamlanması katılımcı seçimin niteliğini de ortaya koydu.

meslek komitelerinde sonuçlar:

Seçimlerin ardından Buldan Ticaret Odası’nın 8 meslek komitesinde asil üyeliklere seçilen isimler şu şekilde açıklandı:

1. Meslek Komitesi: Dokumacılar Kooperatifi, Meral Kaymak

2. Meslek Komitesi: Özgür Önder, İsmail Mustak

3. Meslek Komitesi: Hale Efeoğlu, Ömer Öz

4. Meslek Komitesi: Recep Dere, Olcay Yolcu

5. Meslek Komitesi: Mehmet Köklü, Rıza Eraydın

6. Meslek Komitesi: Yusuf Kahraman, Fatma Ereşmeli

7. Meslek Komitesi: Burakcan Tuğrul, Berat Emirdağ

8. Meslek Komitesi: İbrahim Acıkara, Ahmet Kökdemir

Yeni dönemde görev alacak komite üyeleri ve yönetim, Buldan Ticaret Odası’nın faaliyetlerini ve projelerini birlikte şekillendirecek. Seçim sonuçları, odanın önümüzdeki dönemde izleyeceği yol ve öncelikler hakkında ilk sinyalleri veriyor.

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