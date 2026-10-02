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Van'da su ürünleri ekonomisi: alabalıktan inci kefaline 25 milyon dolarlık katkı

Van'da 37 tesis ve 10 kuluçkahaneyle yılda yaklaşık 2 bin 500 ton alabalık üretiliyor; inci kefali ve balıklandırmayla sektör kente yıllık 25 milyon dolar katkı sağlıyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Berk Doğan

Van'da su ürünleri ekonomisi: alabalıktan inci kefaline 25 milyon dolarlık katkı

Van'da su ürünleri sektörünün güncel görünümü

Van'da su ürünleri faaliyetleri; yetiştiricilik, avcılık ve balıklandırma olmak üzere üç ana eksende yürütülüyor. Kent genelinde faaliyet gösteren 37 su ürünleri yetiştiricilik tesisinde yılda ortalama 2 bin 500 ton alabalık üretimi gerçekleştirilirken, sektörün kent ekonomisine sağladığı yıllık katkının yaklaşık 25 milyon dolar olduğu bildirildi.

yetiştiricilik ve kuluçkahaneler:

Van'daki 37 yetiştiricilik tesisinin toplam kurulu kapasitesi 3 bin 732 ton/yıl olarak kaydedildi. Kentte ayrıca 10 kuluçkahane bulunuyor; bu tesislerin yıllık yavru alabalık üretim kapasitesi yaklaşık 50 milyon adet seviyesinde. Kurulum aşamasındaki yeni tesislerin devreye alınmasıyla birlikte Van'ın yavru alabalık ve alabalık yumurtası üretim kapasitesinin yıllık yaklaşık 550 milyon adede ulaşması hedefleniyor.

inci kefali avcılığı ve balıklandırma çalışmaları:

Van Gölü ve Erçek Gölü'ndeki inci kefali avcılığı da bölge üretiminde önemli yer tutuyor. Kent genelinde 77 tekne Van Gölü'nde, 3 tekne ise Erçek Gölü'nde olmak üzere toplam 80 balıkçı teknesi faaliyet gösteriyor; bu teknelerle yılda yaklaşık 7 bin ila 7 bin 500 ton arasında inci kefali avcılığı yapıldığı bildirildi.

Balık stoklarını desteklemek amacıyla yürütülen balıklandırma çalışmaları kapsamında, bu yıl Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Keban Su Ürünleri İşletmesi'nde üretilen yaklaşık 700 bin yavru sazan, Van'ın Çaldıran, İpekyolu, Saray ve Özalp ilçelerindeki 8 gölete bırakıldı. Son 9 yılda ise kentteki farklı su kaynaklarına toplam 5,5 milyon yavru sazan bırakıldığı kaydedildi. Bu çalışmaların amacı su kaynaklarındaki balık stoklarını güçlendirmek, su ürünleri potansiyelini artırmak ve bölge halkının geçim kaynaklarını desteklemektir.

ekonomik katkı ve gelecek hedefleri:

Yetkililer, yeni yatırımların hayata geçirilmesi, mevcut tesislerde kapasite artışları ve balıklandırma çalışmalarının sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesiyle su ürünleri sektörünün kent ekonomisine olan katkısının önümüzdeki yıllarda daha da artırılmasının hedeflendiğini belirtiyor. Balıkçılık ve su ürünleri faaliyetlerinin hem üretim hem de istihdam ayağında Van için stratejik bir potansiyel oluşturduğu vurgulanıyor.

Bu yılki balıklandırma etkinliklerine İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nizamettin Yıldızbaş, mahalle muhtarları ve yöre halkı katıldı.

VAN&#039;DAKİ 37 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK TESİSİNDE YILLIK YAKLAŞIK 2 BİN 500 TON ALABALIK ÜRETİMİ...

VAN'DAKİ 37 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK TESİSİNDE YILLIK YAKLAŞIK 2 BİN 500 TON ALABALIK ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, SEKTÖRÜN KENT EKONOMİSİNE YILLIK YAKLAŞIK 25 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLADIĞI BİLDİRİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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