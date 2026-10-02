DENİB’de yapay zekâyla iş birliği: uygulamalı eğitimde verimlilik odaklı çözümler

DENİB hizmet binasında düzenlenen eğitim tamamlandı:

DENİB Akademi Master tarafından düzenlenen "İnsan + Yapay Zeka İş Birliği" eğitimi, yoğun katılımla DENİB Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. 28-29 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan program, kurum çalışanlarının yapay zekâ araçlarını iş süreçlerine etkin biçimde entegre etmelerine odaklandı. Eğitim, ASTRO 8 AI Academy & Future is Now kurucusu ve kurumsal yapay zekâ eğitmeni Ozan Kanal tarafından verildi ve toplam 12 saat sürdü.

Eğitim içeriği ve yöntemleri:

Programın ilk gününde "Prompt Sanatı & Yapay Zeka Araçlarına Giriş" ve "ChatGPT & Gemini ile Tanışın" başlıkları altında yapay zekânın gelişimi, temel çalışma prensipleri ve iş dünyasındaki kullanım alanları ele alındı. Katılımcılara etkili prompt hazırlama, prompt kütüphanesi oluşturma, doğru aracın doğru görevle eşleştirilmesi ve bellek yönetimi gibi uygulamalı teknikler aktarıldı. Eğitimde ayrıca veri güvenliği, etik kullanım, LLM ile AI Agent arasındaki farklar ve farklı uzmanlık alanlarına yönelik yapay zekâ çözümleri üzerinde duruldu.

İkinci gün, yapay zekânın ileri düzey özelliklerine ve iş süreçlerine entegrasyonuna ayrıldı. Web araması, Deep Research, ofis programlarıyla entegrasyon, otomasyon, doküman ve görsel üretimi, profesyonel sunum hazırlama ile yapay zekâ destekli öğrenme uygulamaları interaktif biçimde uygulandı.

Pratik modül: gerçek iş süreçlerine doğrudan uygulama:

Eğitimin pratik bölümünde katılımcılar kendi iş süreçlerinden getirdikleri örnek görevler üzerinde çalıştı. E-posta ve rapor hazırlama, sunum ve belge üretimi; veri analizi ve raporlama; iletişim ve müşteri yönetimi ile görev planlama ve otomasyon gibi günlük iş akışları, yapay zekâ destekleriyle nasıl hızlanıp verim kazanabileceği üzerinden uygulamalı olarak gösterildi. Bu bölüm, hangi görevde hangi aracın daha etkin kullanılabileceğinin doğrudan deneyimlenmesine imkân sağladı.

Program boyunca katılımcılar, yapay zekânın farklı özelliklerini kendi iş alanlarına uyarlamayı ve yeni nesil çalışma yöntemlerini deneyimlemeyi hedefledi. Eğitim, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı bilgi sunarak teknolojik dönüşüme uyum sağlama konusunda pratik bir platform oluşturdu. Etkinlik, kurum içinde yapay zekâ çözümlerinin günlük iş akışına entegrasyonu konusunda çalışanların yetkinliklerini artırmayı amaçladı.

Yoğun ilgi gören eğitim programı, DENİB ailesinin katılımıyla gerçekleşti ve katılımcılardan gelen geri bildirimler, uygulama odaklı yaklaşımın faydasını ortaya koydu. Eğitim, kurum içi dijital dönüşüm süreçlerinde yapay zekânın kullanımını hızlandırma potansiyeli taşıyor.

DENİB AKADEMİ MASTER TARAFINDAN DÜZENLENEN "İNSAN+ YAPAY ZEKA İŞ BİRLİĞİ" EĞİTİMİ, YOĞUN KATILIMLA DENİB HİZMET BİNASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DENİB AİLESİNİN KATILIM SAĞLADIĞI İKİ GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMINDA, YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİNİN İŞ SÜREÇLERİNDE ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMI UYGULAMALI VE İNTERAKTİF BİR ŞEKİLDE ELE ALINDI.